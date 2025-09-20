"Жили же как-то без него раньше". В "Локомотиве" высказались о возможной продаже Батракова

"Чем больше за него дадут, тем лучше. Дадут 25 — значит 25, надо торговаться. Справится ли "Локомотив" без него? Жили же как-то без него раньше. Нужно все брать в расчет, 20 миллионов если получить за Лешу, можно много игроков купить качественных", - цитирует Филатова Odds.ru
В текущем сезоне Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 11 матчей и записал на свой счет 10 забитых мячей и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего россиянина в 23 миллиона евро, контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2029 года. На счету Батракова 7 матчей в составе национальной команды России и 2 забитых гола.
Член совета директоров московского "Локомотива" Валерий Филатов высказался о возможной продаже Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"