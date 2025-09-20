Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нижний Новгород
14:30
АхматНе начат
Акрон
16:45
РубинНе начат
Динамо Мх
19:30
ЛокомотивНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
1 - 1 1 1
ФакелЗавершен
Урал
0 - 0 0 0
Ротор1 тайм
Челябинск
15:00
РодинаНе начат
Волга Ул
16:00
НефтехимикНе начат
Сокол
16:00
ТорпедоНе начат
КАМАЗ
17:00
ШинникНе начат
Чайка
17:00
Спартак КостромаНе начат
Арсенал Тула
17:00
УфаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ливерпуль
14:30
ЭвертонНе начат
Бернли
17:00
Ноттингем ФорестНе начат
Вулверхэмптон
17:00
ЛидсНе начат
Брайтон
17:00
ТоттенхэмНе начат
Вест Хэм
17:00
Кристал ПэласНе начат
Манчестер Юнайтед
19:30
ЧелсиНе начат
Фулхэм
22:00
БрентфордНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
15:00
ЛевантеНе начат
Реал Мадрид
17:15
ЭспаньолНе начат
Алавес
19:30
СевильяНе начат
Вильярреал
19:30
ОсасунаНе начат
Валенсия
22:00
АтлетикНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Болонья
16:00
ДженоаНе начат
Верона
19:00
ЮвентусНе начат
Удинезе
21:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Аугсбург
16:30
МайнцНе начат
Вердер
16:30
ФрайбургНе начат
Хоффенхайм
16:30
БаварияНе начат
Гамбург
16:30
ХайденхаймНе начат
РБ Лейпциг
19:30
КельнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нант
18:00
РеннНе начат
Брест
20:00
НиццаНе начат
Ланс
22:05
ЛилльНе начат

"Жили же как-то без него раньше". В "Локомотиве" высказались о возможной продаже Батракова

Член совета директоров московского "Локомотива" Валерий Филатов высказался о возможной продаже Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"
"Чем больше за него дадут, тем лучше. Дадут 25 — значит 25, надо торговаться. Справится ли "Локомотив" без него? Жили же как-то без него раньше. Нужно все брать в расчет, 20 миллионов если получить за Лешу, можно много игроков купить качественных", - цитирует Филатова Odds.ru

В текущем сезоне Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 11 матчей и записал на свой счет 10 забитых мячей и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего россиянина в 23 миллиона евро, контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2029 года. На счету Батракова 7 матчей в составе национальной команды России и 2 забитых гола.

