Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нижний Новгород
14:30
АхматНе начат
Акрон
16:45
РубинНе начат
Динамо Мх
19:30
ЛокомотивНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
1 - 1 1 1
ФакелЗавершен
Урал
0 - 0 0 0
Ротор1 тайм
Челябинск
15:00
РодинаНе начат
Волга Ул
16:00
НефтехимикНе начат
Сокол
16:00
ТорпедоНе начат
КАМАЗ
17:00
ШинникНе начат
Чайка
17:00
Спартак КостромаНе начат
Арсенал Тула
17:00
УфаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ливерпуль
14:30
ЭвертонНе начат
Бернли
17:00
Ноттингем ФорестНе начат
Вулверхэмптон
17:00
ЛидсНе начат
Брайтон
17:00
ТоттенхэмНе начат
Вест Хэм
17:00
Кристал ПэласНе начат
Манчестер Юнайтед
19:30
ЧелсиНе начат
Фулхэм
22:00
БрентфордНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
15:00
ЛевантеНе начат
Реал Мадрид
17:15
ЭспаньолНе начат
Алавес
19:30
СевильяНе начат
Вильярреал
19:30
ОсасунаНе начат
Валенсия
22:00
АтлетикНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Болонья
16:00
ДженоаНе начат
Верона
19:00
ЮвентусНе начат
Удинезе
21:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Аугсбург
16:30
МайнцНе начат
Вердер
16:30
ФрайбургНе начат
Гамбург
16:30
ХайденхаймНе начат
Хоффенхайм
16:30
БаварияНе начат
РБ Лейпциг
19:30
КельнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нант
18:00
РеннНе начат
Брест
20:00
НиццаНе начат
Ланс
22:05
ЛилльНе начат

В "Балтике" высказались об эмоциональности Андрея Талалаева

Генеральный директор "Балтики" Равиль Измайлов высказался об эмоциональности Андрея Талалаева.
Фото: ФК "Балтика"
"Я её прекрасно понимаю. У этой эмоциональности, как и у медали, есть две стороны. Но в данном случае у неё больше положительная сторона. Понятно, что есть обратная сторона, и за неё Андрей Викторович получает желтые карточки", - цитирует Измайлова "Матч ТВ".

После 8 сыгранных туров калининградская "Балтика" занимает 2 место в турнирной таблице российского чемпионата с 16 набранными очками. В 9 туре Российской Премьер-Лиги команда Андрея Талалаева примет на своем поле "Ростов" - встреча состоится в воскресенье, 21 сентября, в 17:00 по столичному времени.

В 4 туре группового этапа Кубка России калининградцы одержали победу над ЦСКА (1:1, 10:9 - пен.). На данный момент "Балтика" занимает последнее место в квартете D c 2 очками в своем активе.

