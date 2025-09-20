"Это будет усилением". Тарханов - о возможном переходе Кузяева в ЦСКА

"Читал недавно новости. Считаю, что это будет усилением. Не знаю, в каком состоянии Кузяев, всё-таки он не имел так много игрового времени. В этом главная проблема. Как футболист, Кузяев — профессионал, если будет в хорошем состоянии, конечно, он поможет ЦСКА своим опытом", - цитирует Тарханова "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация, что ЦСКА может подписать Далера Кузяева на правах свободного агента. В прошлом сезоне российский полузащитник провел за французский "Гавр" во всех турнирах 13 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч. На счету 32-летнего футболиста 51 матч в составе сборной России, рыночная стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt в 3,5 миллиона евро.
После 8 сыгранных туров ЦСКА занимает 4 место в турнирной таблице чемпионата России с 15 набранными очками в своем активе.
Российский тренер Александр Тарханов высказался о возможном переходе Далера Кузяева в ЦСКА.
Фото: ФК "Гавр"