Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нижний Новгород
1 - 1 1 1
Ахмат2 тайм
Акрон
16:45
РубинНе начат
Динамо Мх
19:30
ЛокомотивНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
1 - 1 1 1
ФакелЗавершен
Урал
0 - 0 0 0
РоторЗавершен
Челябинск
1 - 0 1 0
Родина2 тайм
Волга Ул
0 - 1 0 1
Нефтехимик1 тайм
Сокол
0 - 0 0 0
Торпедо1 тайм
КАМАЗ
17:00
ШинникНе начат
Чайка
17:00
Спартак КостромаНе начат
Арсенал Тула
17:00
УфаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ливерпуль
2 - 1 2 1
Эвертон2 тайм
Бернли
17:00
Ноттингем ФорестНе начат
Вулверхэмптон
17:00
ЛидсНе начат
Брайтон
17:00
ТоттенхэмНе начат
Вест Хэм
17:00
Кристал ПэласНе начат
Манчестер Юнайтед
19:30
ЧелсиНе начат
Фулхэм
22:00
БрентфордНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
0 - 1 0 1
ЛевантеПерерыв
Реал Мадрид
17:15
ЭспаньолНе начат
Алавес
19:30
СевильяНе начат
Вильярреал
19:30
ОсасунаНе начат
Валенсия
22:00
АтлетикНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Болонья
0 - 0 0 0
Дженоа1 тайм
Верона
19:00
ЮвентусНе начат
Удинезе
21:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Аугсбург
16:30
МайнцНе начат
Вердер
16:30
ФрайбургНе начат
Хоффенхайм
16:30
БаварияНе начат
Гамбург
16:30
ХайденхаймНе начат
РБ Лейпциг
19:30
КельнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нант
18:00
РеннНе начат
Брест
20:00
НиццаНе начат
Ланс
22:05
ЛилльНе начат

"Это будет усилением". Тарханов - о возможном переходе Кузяева в ЦСКА

Российский тренер Александр Тарханов высказался о возможном переходе Далера Кузяева в ЦСКА.
Фото: ФК "Гавр"
"Читал недавно новости. Считаю, что это будет усилением. Не знаю, в каком состоянии Кузяев, всё-таки он не имел так много игрового времени. В этом главная проблема. Как футболист, Кузяев — профессионал, если будет в хорошем состоянии, конечно, он поможет ЦСКА своим опытом", - цитирует Тарханова "Чемпионат".

Ранее в СМИ появилась информация, что ЦСКА может подписать Далера Кузяева на правах свободного агента. В прошлом сезоне российский полузащитник провел за французский "Гавр" во всех турнирах 13 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч. На счету 32-летнего футболиста 51 матч в составе сборной России, рыночная стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt в 3,5 миллиона евро.

После 8 сыгранных туров ЦСКА занимает 4 место в турнирной таблице чемпионата России с 15 набранными очками в своем активе.

