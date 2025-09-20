- Мы купили Лионеля Месси, насколько понимаю? Или взяли Килиана Мбаппе? Два последних трансферных окна по приобретениям игроков и конкуренции "Рубин" занимает последнее место. У нас пять-шесть игроков ушли, а пришло всего пятеро.
Сегодня, 20 сентября, "Рубин" встречался в гостях с тольяттинским "Акроном" в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра на "Солидарность Самаре Арене" завершилась вничью со счетом 2:2. Команда Рашида Рахимова уступала с разницей в два мяча до 54-й минуты встречи.
Казанцы набрали 15 очков, и на данный момент занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России.
Источник: "Матч ТВ"
Рахимов - о новичках "Рубина": мы купили Месси или взяли Мбаппе?
Главный тренер "Рубина" Раших Рахимов ответил на вопрос, есть ли на него давление со стороны руководства и общественности после приобретения новичков.
Фото: ФК "Рубин"