Рахимов - о новичках "Рубина": мы купили Месси или взяли Мбаппе?

Главный тренер "Рубина" Раших Рахимов ответил на вопрос, есть ли на него давление со стороны руководства и общественности после приобретения новичков.

Фото: ФК "Рубин"





Сегодня, 20 сентября, "Рубин" встречался в гостях с тольяттинским "Акроном" в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра на "Солидарность Самаре Арене" завершилась вничью со счетом 2:2. Команда Рашида Рахимова уступала с разницей в два мяча до 54-й минуты встречи.



Казанцы набрали 15 очков, и на данный момент занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России.



Источник: - Мы купили Лионеля Месси, насколько понимаю? Или взяли Килиана Мбаппе? Два последних трансферных окна по приобретениям игроков и конкуренции " Рубин " занимает последнее место. У нас пять-шесть игроков ушли, а пришло всего пятеро.Сегодня, 20 сентября, "Рубин" встречался в гостях с тольяттинским "Акроном" в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра на "Солидарность Самаре Арене" завершилась вничью со счетом 2:2. Команда Рашида Рахимова уступала с разницей в два мяча до 54-й минуты встречи.Казанцы набрали 15 очков, и на данный момент занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России.Источник: "Матч ТВ"