Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нижний Новгород
1 - 2 1 2
АхматЗавершен
Акрон
2 - 2 2 2
РубинЗавершен
Динамо Мх
1 - 1 1 1
ЛокомотивЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
1 - 1 1 1
ФакелЗавершен
Урал
0 - 0 0 0
РоторЗавершен
Челябинск
4 - 0 4 0
РодинаЗавершен
Волга Ул
1 - 4 1 4
НефтехимикЗавершен
Сокол
1 - 0 1 0
ТорпедоЗавершен
КАМАЗ
0 - 0 0 0
ШинникЗавершен
Чайка
2 - 4 2 4
Спартак КостромаЗавершен
Арсенал Тула
2 - 2 2 2
УфаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ливерпуль
2 - 1 2 1
ЭвертонЗавершен
Бернли
1 - 1 1 1
Ноттингем ФорестЗавершен
Вулверхэмптон
1 - 3 1 3
ЛидсЗавершен
Брайтон
2 - 2 2 2
ТоттенхэмЗавершен
Вест Хэм
1 - 2 1 2
Кристал ПэласЗавершен
Манчестер Юнайтед
2 - 1 2 1
ЧелсиЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
0 - 4 0 4
ЛевантеЗавершен
Реал Мадрид
2 - 0 2 0
ЭспаньолЗавершен
Алавес
1 - 2 1 2
СевильяЗавершен
Вильярреал
2 - 1 2 1
ОсасунаЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Болонья
2 - 1 2 1
ДженоаЗавершен
Верона
1 - 1 1 1
ЮвентусЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Аугсбург
1 - 4 1 4
МайнцЗавершен
Вердер
0 - 3 0 3
ФрайбургЗавершен
Хоффенхайм
1 - 4 1 4
БаварияЗавершен
Гамбург
2 - 1 2 1
ХайденхаймЗавершен
РБ Лейпциг
3 - 1 3 1
КельнЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нант
2 - 2 2 2
РеннЗавершен
Брест
4 - 1 4 1
НиццаЗавершен

"У судьишки спросите". Капитан "Локомотива" отказался комментировать ничью с "Динамо" Мх

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов остался недоволен судейством в матче 9-го тура РПЛ против "Динамо" из Махачкалы (1:1).
Фото: ФК "Локомотив"
"Пару слов? У судьишки спросите", - передает слова Баринова "Матч ТВ".

"Локомотив" упустил победу в гостевом матче 9-го тура РПЛ с махачкалинским "Динамо". Хозяева поля сравняли счет на 95-й минуте игры, которую обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым.

Отметим, "железнодорожники" в пятый раз подряд сыграли в чемпионате вничью.

