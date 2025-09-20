"У судьишки спросите". Капитан "Локомотива" отказался комментировать ничью с "Динамо" Мх

"Пару слов? У судьишки спросите", - передает слова Баринова "Матч ТВ".
"Локомотив" упустил победу в гостевом матче 9-го тура РПЛ с махачкалинским "Динамо". Хозяева поля сравняли счет на 95-й минуте игры, которую обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым.
Отметим, "железнодорожники" в пятый раз подряд сыграли в чемпионате вничью.
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов остался недоволен судейством в матче 9-го тура РПЛ против "Динамо" из Махачкалы (1:1).
Фото: ФК "Локомотив"