Футболист "Локомотива" прокомментировал потерю очков в матче с махачкалинским "Динамо"

"Конечно, тяжело входить, когда всю игру идут подачи-подачи. А когда еще на 60-й минуте удалили игрока и вы находитесь в меньшинстве против такого футбола… Тяжело", - цитирует Годяева "Матч ТВ".
Вчера, 20 сентября, московский "Локомотив" на выезде сыграл вничью с махачкалинским "Динамо" в матче 9 тура Российской Премьер-Лиги - 1:1. Забитыми мячами отметились Зелимхан Бакаев и Миро.
После 9 сыгранных туров московский "Локомотив" располагается на 2 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 17 набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на два балла, однако у южан есть одна игра в запасе. В 10 туре Российской Премьер-Лиги команда Михаила Галактионова примет на домашнем стадионе казанский "Рубин".
Полузащитник "Локомотива" Данила Годяев прокомментировал ничью в матче с махачкалинским "Динамо" (1:1).
Фото: ФК "Локомотив"