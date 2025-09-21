Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
12:00
ДинамоНе начат
Спартак
14:30
Крылья СоветовНе начат
Балтика
17:00
РостовНе начат
Краснодар
19:30
ЗенитНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 0 1 0
ЧерноморецЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сандерленд
16:00
Астон ВиллаНе начат
Борнмут
16:00
НьюкаслНе начат
Арсенал
18:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Райо Вальекано
15:00
СельтаНе начат
Мальорка
17:15
АтлетикоНе начат
Эльче
19:30
ОвьедоНе начат
Барселона
22:00
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лацио
13:30
РомаНе начат
Торино
16:00
АталантаНе начат
Кремонезе
16:00
ПармаНе начат
Фиорентина
19:00
КомоНе начат
Интер
21:45
СассуолоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Айнтрахт
16:30
УнионНе начат
Байер
18:30
Боруссия МНе начат
Боруссия Д
20:30
ВольфсбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Париж
16:00
СтрасбургНе начат
Монако
18:15
МетцНе начат
Осер
18:15
ТулузаНе начат
Гавр
18:15
ЛорьянНе начат
Марсель
21:45
ПСЖНе начат

Футболист "Локомотива" прокомментировал потерю очков в матче с махачкалинским "Динамо"

Полузащитник "Локомотива" Данила Годяев прокомментировал ничью в матче с махачкалинским "Динамо" (1:1).
Фото: ФК "Локомотив"
"Конечно, тяжело входить, когда всю игру идут подачи-подачи. А когда еще на 60-й минуте удалили игрока и вы находитесь в меньшинстве против такого футбола… Тяжело", - цитирует Годяева "Матч ТВ".

Вчера, 20 сентября, московский "Локомотив" на выезде сыграл вничью с махачкалинским "Динамо" в матче 9 тура Российской Премьер-Лиги - 1:1. Забитыми мячами отметились Зелимхан Бакаев и Миро.

После 9 сыгранных туров московский "Локомотив" располагается на 2 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 17 набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на два балла, однако у южан есть одна игра в запасе. В 10 туре Российской Премьер-Лиги команда Михаила Галактионова примет на домашнем стадионе казанский "Рубин".

