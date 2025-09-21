Титов: скоро мы увидим Талалаева в российском топ-клубе

"Надо отметить тренерский штаб "Балтики". По-моему, они уже два-три раза выводили команды из ФНЛ. Здесь уже нужно заметить, что есть положительная тенденция. Наверное, скоро мы увидим Талалаева в российском топ-клубе. Это не за горами", - цитирует Титова "Чемпионат".
На данный момент калининградская "Балтика" занимает 3 место в турнирной таблице чемпионата России с 16 набранными очками. Сегодня, 21 сентября, калининградцы в матче 9 тура Российской Премьер-Лиги примут на домашнем стадионе "Ростов" - стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.
Андрея Талалаев является главным тренером калининградцев с сентября 2024 года. По итогам прошлого сезона "Балтика" заняла первое место в Первой Лиге и напрямую вышла в Российскую Премьер-Лиги. Ранее российский специалист работал в подмосковных "Химках", московском "Торпедо", грозненском "Ахмате" и ряде других российских клубов.
Бывший игрок "Спартака" Егор Титов оценил работу Андрея Талалаева в "Балтике".
Фото: ФК "Балтика"