Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
12:00
ДинамоНе начат
Спартак
14:30
Крылья СоветовНе начат
Балтика
17:00
РостовНе начат
Краснодар
19:30
ЗенитНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 0 1 0
ЧерноморецЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сандерленд
16:00
Астон ВиллаНе начат
Борнмут
16:00
НьюкаслНе начат
Арсенал
18:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Райо Вальекано
15:00
СельтаНе начат
Мальорка
17:15
АтлетикоНе начат
Эльче
19:30
ОвьедоНе начат
Барселона
22:00
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лацио
13:30
РомаНе начат
Торино
16:00
АталантаНе начат
Кремонезе
16:00
ПармаНе начат
Фиорентина
19:00
КомоНе начат
Интер
21:45
СассуолоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Айнтрахт
16:30
УнионНе начат
Байер
18:30
Боруссия МНе начат
Боруссия Д
20:30
ВольфсбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Париж
16:00
СтрасбургНе начат
Монако
18:15
МетцНе начат
Осер
18:15
ТулузаНе начат
Гавр
18:15
ЛорьянНе начат
Марсель
21:45
ПСЖНе начат

Титов: скоро мы увидим Талалаева в российском топ-клубе

Бывший игрок "Спартака" Егор Титов оценил работу Андрея Талалаева в "Балтике".
Фото: ФК "Балтика"
"Надо отметить тренерский штаб "Балтики". По-моему, они уже два-три раза выводили команды из ФНЛ. Здесь уже нужно заметить, что есть положительная тенденция. Наверное, скоро мы увидим Талалаева в российском топ-клубе. Это не за горами", - цитирует Титова "Чемпионат".

На данный момент калининградская "Балтика" занимает 3 место в турнирной таблице чемпионата России с 16 набранными очками. Сегодня, 21 сентября, калининградцы в матче 9 тура Российской Премьер-Лиги примут на домашнем стадионе "Ростов" - стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Андрея Талалаев является главным тренером калининградцев с сентября 2024 года. По итогам прошлого сезона "Балтика" заняла первое место в Первой Лиге и напрямую вышла в Российскую Премьер-Лиги. Ранее российский специалист работал в подмосковных "Химках", московском "Торпедо", грозненском "Ахмате" и ряде других российских клубов.

