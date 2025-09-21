Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
12:00
ДинамоНе начат
Спартак
14:30
Крылья СоветовНе начат
Балтика
17:00
РостовНе начат
Краснодар
19:30
ЗенитНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 0 1 0
ЧерноморецЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сандерленд
16:00
Астон ВиллаНе начат
Борнмут
16:00
НьюкаслНе начат
Арсенал
18:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Райо Вальекано
15:00
СельтаНе начат
Мальорка
17:15
АтлетикоНе начат
Эльче
19:30
ОвьедоНе начат
Барселона
22:00
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лацио
13:30
РомаНе начат
Торино
16:00
АталантаНе начат
Кремонезе
16:00
ПармаНе начат
Фиорентина
19:00
КомоНе начат
Интер
21:45
СассуолоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Айнтрахт
16:30
УнионНе начат
Байер
18:30
Боруссия МНе начат
Боруссия Д
20:30
ВольфсбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Париж
16:00
СтрасбургНе начат
Монако
18:15
МетцНе начат
Осер
18:15
ТулузаНе начат
Гавр
18:15
ЛорьянНе начат
Марсель
21:45
ПСЖНе начат

Глушаков: у "Спартака" нет результата - я с самого начала не понимал продления контракта со Станковичем

Бывший капитан "Спартака" Денис Глушаков оценил текущие результаты красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
"У команды нет результата. Ожидать можно чего угодно. Я с самого начала не понимал продления контракта с Деяном Станковичем. Считаю, что нужно было дать матчей пять - шесть, а потом смотреть и решать, стоит ли его продлевать. А они продлили. И как я понимаю, скоро расторгнут контракт. С руководства "Спартака" надо тоже спрашивать. А не только с тренеров, которые приходят", - цитирует Глушакова "Евро-Футбол".

Деян Станкович стал главным тренером московского "Спартака" летом 2024 года - по итогам прошлого сезона красно-белые заняли 4 место в турнирной таблице, набрав 57 очков в 30 встречах. Летом текущего года руководство продлило контракт со специалистом до июня 2027 года.

После 8 сыгранных туров команда Деяна Станковича занимает 8 место в турнирной таблице российского чемпионата с 12 набранными очками. Ранее сообщалось, что совет директоров клуба намерен отправить сербского специалиста в отставку, однако против этого решения выступает спортивный директор Франсис Кахигао. Одним из кандидатов на смену Станковичу является экс-тренер "Краснодара" Владимир Ивич.



