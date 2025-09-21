Глушаков: у "Спартака" нет результата - я с самого начала не понимал продления контракта со Станковичем

"У команды нет результата. Ожидать можно чего угодно. Я с самого начала не понимал продления контракта с Деяном Станковичем. Считаю, что нужно было дать матчей пять - шесть, а потом смотреть и решать, стоит ли его продлевать. А они продлили. И как я понимаю, скоро расторгнут контракт. С руководства "Спартака" надо тоже спрашивать. А не только с тренеров, которые приходят", - цитирует Глушакова "Евро-Футбол".
Деян Станкович стал главным тренером московского "Спартака" летом 2024 года - по итогам прошлого сезона красно-белые заняли 4 место в турнирной таблице, набрав 57 очков в 30 встречах. Летом текущего года руководство продлило контракт со специалистом до июня 2027 года.
После 8 сыгранных туров команда Деяна Станковича занимает 8 место в турнирной таблице российского чемпионата с 12 набранными очками. Ранее сообщалось, что совет директоров клуба намерен отправить сербского специалиста в отставку, однако против этого решения выступает спортивный директор Франсис Кахигао. Одним из кандидатов на смену Станковичу является экс-тренер "Краснодара" Владимир Ивич.
Бывший капитан "Спартака" Денис Глушаков оценил текущие результаты красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"