В "Балтике" рассказали о сроках восстановления Андрея Менделя

"Скоро ли вернётся Мендель? Скоро. Я думаю, достаточно скоро он вернётся. Думаю, что где-то в октябре. В конце октября уже должен быть на поле", - цитирует Измайлова Metaratings.
В текущем сезоне Андрей Мендель провел за калининградскую "Балтику" во всех турнирах 5 матчей и не отметился результативными действиями. Ранее полузащитник выступал за воронежский "Факел", "Черноморец", "Волгарь", подмосковные "Химки".
После 8 сыгранных туров команда Андрея Талалаева занимает 3 место в турнирной таблице чемпионата России с 16 набранными очками. Сегодня, 21 сентября, калининградцы в матче 9 тура Российской Премьер-Лиги примут на домашнем стадионе "Ростов" - стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.
Фото: ФК "Балтика"