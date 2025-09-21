Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
12:00
ДинамоНе начат
Спартак
14:30
Крылья СоветовНе начат
Балтика
17:00
РостовНе начат
Краснодар
19:30
ЗенитНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 0 1 0
ЧерноморецЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сандерленд
16:00
Астон ВиллаНе начат
Борнмут
16:00
НьюкаслНе начат
Арсенал
18:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Райо Вальекано
15:00
СельтаНе начат
Мальорка
17:15
АтлетикоНе начат
Эльче
19:30
ОвьедоНе начат
Барселона
22:00
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лацио
13:30
РомаНе начат
Торино
16:00
АталантаНе начат
Кремонезе
16:00
ПармаНе начат
Фиорентина
19:00
КомоНе начат
Интер
21:45
СассуолоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Айнтрахт
16:30
УнионНе начат
Байер
18:30
Боруссия МНе начат
Боруссия Д
20:30
ВольфсбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Париж
16:00
СтрасбургНе начат
Монако
18:15
МетцНе начат
Осер
18:15
ТулузаНе начат
Гавр
18:15
ЛорьянНе начат
Марсель
21:45
ПСЖНе начат

В "Балтике" рассказали о сроках восстановления Андрея Менделя

Генеральный директор "Балтики" Равиль Измайлов рассказал о сроках восстановления Андрея Менделя.
Фото: ФК "Балтика"
"Скоро ли вернётся Мендель? Скоро. Я думаю, достаточно скоро он вернётся. Думаю, что где-то в октябре. В конце октября уже должен быть на поле", - цитирует Измайлова Metaratings.

В текущем сезоне Андрей Мендель провел за калининградскую "Балтику" во всех турнирах 5 матчей и не отметился результативными действиями. Ранее полузащитник выступал за воронежский "Факел", "Черноморец", "Волгарь", подмосковные "Химки".

После 8 сыгранных туров команда Андрея Талалаева занимает 3 место в турнирной таблице чемпионата России с 16 набранными очками. Сегодня, 21 сентября, калининградцы в матче 9 тура Российской Премьер-Лиги примут на домашнем стадионе "Ростов" - стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

