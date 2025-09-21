- Андрей Талалаев заслуживает работать в топ-клубе России. Это очень хороший тренер! Он самый дисциплинированный и строгий тренер в моей карьере, и это очень хорошо, - сказал Пряхин "Чемпионату".
Андрей Талалаев возглавляет "Балтику" с 2024 года. Под руководством российского специалиста калининградцы стали чемпионами Первой лиги в прошлом сезоне.
На данный момент подопечные Андрея талалаева располагаются третьем месте в РПЛ с 16 очками. Сегодня, 21 сентября, в 17:00 по московскому времени калининградцы на своем поле примут "Ростов".
Игрок "Балтики" оценил работу главного тренера
Полузащитник "Балтики" Сергей Пряхин поделился мнением о работе главного тренера калининградцев Андрея Талалаева.
Фото: ФК "Балтика"