Слишкович высказался об ошибке вратаря "Оренбурга" в матче с "Динамо"

"Это ошибка вратаря, но вратарь должен сделать очень?очень много ошибок, чтобы потерять мое доверие. Изменений у нас не будет", - сказал Слишкович в интервью "Матч ТВ".
Сегодня, 21 сентября "Оренбург" на своём поле уступил московскому "Динамо" со счётом 1:3. Первый гол хозяева пропустили после неудачного выхода голкипера Богдана Овсянникова. Он столкнулся с защитником своей команды Эмилем Ценовым. Этим воспользовался форвард бело-голубых Эль-Мехди Маухуб.
На данный момент подопечные Владимира Слишковича находятся на 13 месте, имея в своём активе семь очков.
В следующем туре "Оренбург" сыграет на выезде против "Зенита". Встреча пройдёт в субботу, 27 сентября.
Фото: ФК "Оренбург"