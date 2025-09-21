Защитник "Спартака": мы должны биться за Станковича

"Он всегда на связи с нами и тренерским штабом. Мы понимаем, что он требует от нас. Понятно, что чувствуешь его эмоциональность и поддержку. Но сейчас понимаем: если его нет там, мы всё равно должны биться, в том числе за него", - передаёт слова Литвинова "Чемпионат".
Сегодня, 21 сентября "Спартак" на своём поле обыграл "Крылья Советов". Первый гол в матче забили самарцы - на 6-й минуте отличился нападающий Владимир Игнатенко. У красно-белых дублем отметился форвард Манфред Угальде. Это его дебютные голы в этом розыгрыше Российской Премьер-Лиги. Напомним, что в минувшем сезоне костариканец стал лучшим бомбардиром чемпионата России с 17 мячами.
Ранее КДК РФС вынес дисквалификацию Деяну Станковичу на месяц. Напомним, что он был удалён в матче 8-го тура РПЛ против "Динамо" (2:2).
На данный момент команда сербского специалиста находится на пятом месте в российском чемпионате, имея в своём активе 15 очков.
В следующем туре "Спартак" сыграет дома против "Пари НН". Игра пройдёт в воскресенье, 28 сентября.
Фото: ФК "Спартак" Москва