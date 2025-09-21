Полузащитник "Оренбурга" - о пенальти в матче с "Динамо": судья убил интригу

"Первый гол курьёзный, немного сломал игру. А с пенальти судья убил интригу, принял на себя такое решение. Можно говорить про судью, но мы забили только один гол. Могли и очки набрать, если бы не пропустили такие голы", - сказал Камилов в интервью "Матч ТВ".
Сегодня, 21 сентября "Оренбург" на своём поле уступил московскому "Динамо" со счётом 1:3. Голами в составе бело-голубых отметились Эль-Мехди Маухуб, Максим Осипенко, реализовавший пенальти, и Ульви Бабаев. После просмотра VAR назначили одиннадцатиметровый в ворота хозяев, где определили фол Владислава Камилова на нападающем Иване Сергееве.
На данный момент подопечные Владимира Слишковича находятся на 13 месте, имея в своём активе семь очков.
В следующем туре "Оренбург" сыграет на выезде против "Зенита". Встреча пройдёт в субботу, 27 сентября.
