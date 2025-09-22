Матчи Скрыть

Соболев - "Краснодару": вы там кричите дальше. А мы уезжаем с +3

Нападающий "Зенита" Александр Соболев прокомментировал итоги матча РПЛ с "Краснодаром".
Фото: ФК "Зенит"
"Вы там кричите дальше. А мы уезжаем с +3. Питер с победой", — написал Соболев в социальной сети.

Встреча девятого тура Российской Премьер-Лиги между "Краснодаром" и "Зенитом" состоялась в воскресенье, 21 сентября. По ее итогам сине-бело-голубые одержали победу со счетом 2:0. Голами отметились нападающий Максим Глушенков и полузащитник Луис Энрике. Александр Соболев начал игру в стартовом составе и провел на поле 78 минут.

После этой встречи "Зенит" набрал 16 очков и на данный момент занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата России. "Краснодар" по-прежнему остается лидером РПЛ, имея в активе 19 очков в девяти турах РПЛ.

