Защитник "Спартака" – о победе над "Крыльями": мы знали, что забьем

Защитник "Спартака" Александер Джику объяснил действия команды после пропущенного мяча в начале матча с "Крыльями Советов".
Фото: ФК "Спартак"
"Иногда так случается, что соперник провел одну атаку и забил гол. Только после этого мы начали играть и давить на соперника. В перерыве мы общались о том, что нужно давить на соперника еще больше. Мы знали, что забьем", — приводит слова Джику "Матч ТВ".

Матч девятого тура РПЛ между "Спартаком" и "Крыльями Советов" состоялся в воскресенье, 21 сентября, на домашней арене красно-белых. Команда Деяна Станковича одержала победу со счетом 2:1. Первый гол забил нападающий самарской команды Владимир Игнатенко на 6-й минуте. Счет сравнял Угальде. Нападающий "Спартака" оформил дубль на 70-й минуте и принес команде победу.

По итогам девяти туров Российской Премьер-Лиги красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 15 очков. "Крылья Советов" идут на десятом месте, имея в своем активе 12 очков.

