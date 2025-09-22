Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сочи
19:00
ЦСКАНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Наполи
21:45
ПизаНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Марсель
21:00
ПСЖНе начат

Главный тренер "Краснодара": хотелось, чтобы игра с "Зенитом" была интенсивнее, но это вопрос к арбитру

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев высказался о темпе игры с "Зенитом".
Фото: ФК "Краснодар"
"Было много свистков и было много остановок. Мы были неплохо готовы физически, готовы были выдержать высокий темп все 90 минут. И хотелось бы, конечно, чтобы игра была более интенсивной, но это больше вопрос к арбитру, он управляет этой интенсивностью", – сказал Мусаев на пресс-конференции.

Встреча девятого тура Российской Премьер-Лиги состоялась в воскресенье, 21 сентября, в Краснодаре. "Зенит" одержал победу над командой Мурада Мусаева со счетом 2:0. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

По итогам этой встречи черно-зеленые не потеряли лидерство в турнирной таблице, набрав 19 очков в девяти матчах чемпионата России. В следующем туре "Краснодар" на выезде сыграет с "Ростовом". Встреча состоится в субботу, 27 сентября. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится