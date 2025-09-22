Главный тренер "Краснодара": хотелось, чтобы игра с "Зенитом" была интенсивнее, но это вопрос к арбитру

"Было много свистков и было много остановок. Мы были неплохо готовы физически, готовы были выдержать высокий темп все 90 минут. И хотелось бы, конечно, чтобы игра была более интенсивной, но это больше вопрос к арбитру, он управляет этой интенсивностью", – сказал Мусаев на пресс-конференции.
Встреча девятого тура Российской Премьер-Лиги состоялась в воскресенье, 21 сентября, в Краснодаре. "Зенит" одержал победу над командой Мурада Мусаева со счетом 2:0. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.
По итогам этой встречи черно-зеленые не потеряли лидерство в турнирной таблице, набрав 19 очков в девяти матчах чемпионата России. В следующем туре "Краснодар" на выезде сыграет с "Ростовом". Встреча состоится в субботу, 27 сентября. Начало – в 19:00 по московскому времени.