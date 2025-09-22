Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сочи
19:00
ЦСКАНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Наполи
21:45
ПизаНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Марсель
21:00
ПСЖНе начат

Гендиректор "Балтики" – о старте в РПЛ: это превосходит наши ожидания

Генеральный директор "Балтики" Равиль Измайлов высказался о результатах команды в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Пари НН"
"Насколько знаю, сегодня мы рекорд беспроигрышной серии побили - новичок РПЛ девять туров без поражений никогда не проводил. Идем в очень хорошем графике, это превосходит наши ожидания", — приводит слова Измайлова "РИА Новости".

В воскресенье, 21 сентября, калининградская команда приняла "Ростов". Встреча девятого тура Российской Премьер-Лиги завершилась ничьей со счетом 0:0. Тем самым "Балтика" продлила серию без поражений в РПЛ до 9 матчей, что позволило ей подняться на второе место в турнирной таблице чемпионата России. На данный момент в активе команды Андрея Талалаева 17 набранных очков.

В следуюшем туре "Балтика" сыграет с московским ЦСКА. Встреча состоится в воскрсенье, 28 сентября, на стадионе армейцев в Москве.

