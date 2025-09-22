"Однозначно. Вы сами видите, какой ход мы набрали при Станиславе Саламовиче. Ни одного матча не проиграли, не считая Кубка России. Так что посмотрим, все впереди", — приводит слова Самородова "Матч ТВ".
В субботу, 20 сентября, "Ахмат" одержал победу над "Пари НН". Матч девятого тура РПЛ завершился со счетом 2:1. Таким образом, после девяти туров грозненская команда набрала 12 очков и на данные момент занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России.
Напомним, 6 августа футбольный клуб объявил о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера. С его приходом "Ахмат" не проиграл ни одного матча в Российской Премьер-Лиге. В следующем туре грозненцы примут тольяттинский "Акрон". Матч состоится в субботу, 27 сентября.
Нападающий "Ахмата" рассказал о цели команды на сезон
Фото: ФК "Ахмат"