Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сочи
19:00
ЦСКАНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Наполи
21:45
ПизаНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Марсель
21:00
ПСЖНе начат

Нападающий "Ахмата" рассказал о цели команды на сезон

Нападающий "Ахмата" Максим Самородов ответил на вопрос, есть ли у команды цель войти в топ-8 по итогам сезона.
Фото: ФК "Ахмат"
"Однозначно. Вы сами видите, какой ход мы набрали при Станиславе Саламовиче. Ни одного матча не проиграли, не считая Кубка России. Так что посмотрим, все впереди", — приводит слова Самородова "Матч ТВ".

В субботу, 20 сентября, "Ахмат" одержал победу над "Пари НН". Матч девятого тура РПЛ завершился со счетом 2:1. Таким образом, после девяти туров грозненская команда набрала 12 очков и на данные момент занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России.

Напомним, 6 августа футбольный клуб объявил о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера. С его приходом "Ахмат" не проиграл ни одного матча в Российской Премьер-Лиге. В следующем туре грозненцы примут тольяттинский "Акрон". Матч состоится в субботу, 27 сентября.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится