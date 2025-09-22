Боярский: победой над "Краснодаром" "Зенит" создал себе задел, позволяющий претендовать на титул

«Зенит» в центральном матче тура обыграл действующего чемпиона. Думаю, что в дальнейшем «Зенит» этот чемпионский маховик продолжит раскручивать. Потому что при таком «допинге», который получила команда в виде победы, она станет намного увереннее в себе и в своём тренере. В этом значимость прошедшей игры. Думаю, что «Зенит» результатом этого матча создал себе задел, позволяющий ему претендовать на титул», — цитирует Боярского ТАСС.
В воскресенье, 21 сентября, «Зенит» на выезде встретился с «Краснодаром» в матче девятого тура Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака одержала победу со счетом 2:0. После этой встречи сине-бело-голубые идут на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков, отставая от первого места на три балла.
Лидером турнирной таблицы с 19-ю очками является «Краснодар». В следующем туре санкт-петербургская команда примет «Оренбург». Встреча состоится в субботу, 27 сентября, на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало – в 19:30 по московскому времени.
Фото: ФК "Зенит"