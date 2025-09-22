Мостовой: не вижу "Балтику" в первой пятёрке. В восьмёрке будет

«Мы сейчас смотрим в таблицу и видим, что «Балтика» пока затесалась среди ЦСКА, «Краснодара» и прочих. Она держится за счет старта. В любом чемпионате есть команды, которые выстреливают. В этом сезоне «Балтика» у нас выстреливает. Потом посмотрим, где «Балтика» будет.
Я её в первой пятёрке не вижу. Я не поверю, чтобы «Зенит», ЦСКА или «Спартак» были ниже «Балтики» с такими составами. Просто не поверю. В верхней восьмёрке? В восьмёрке — да, конечно. В восьмёрке будет», – заявил Мостовой Metaratings.
В воскресенье, 21 сентября, калининградская команда приняла «Ростов». Встреча девятого тура Российской Премьер-Лиги завершилась ничьей со счетом 0:0. Тем самым «Балтика» продлила серию без поражений в РПЛ до 9 матчей, что позволило ей подняться на второе место в турнирной таблице чемпионата России. На данный момент в активе команды Андрея Талалаева 17 набранных очков.
В следующем туре «Балтика» сыграет с московским ЦСКА. Встреча состоится в воскресенье, 28 сентября, на стадионе армейцев в Москве.
Экс-игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой оценил перспективы калининградской «Балтики» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Балтика"