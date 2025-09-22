Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сочи
19:00
ЦСКАНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Наполи
21:45
ПизаНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Марсель
21:00
ПСЖНе начат

КДК РФС: баннер фанатов "Зенита" в адрес Дегтярёва носил оскорбительный характер

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что КДК признал оскорбительным баннер, который фанаты «Зенита» вывесили в адрес министра спорта РФ Михаила Дегтярёва.
Фото: ФК "Зенит"
«КДК рассмотрит демонстрирование болельщиками «Зенита» несогласованного баннера оскорбительного характера в кубковом матче с «Ахматом», а также скандирование ненормативной лексики и оскорбительных выражений», — сказал Григорьянц «Чемпионату».

Напомним, что на матче 4-го тура группового этапа Кубка России «Зенит» — «Ахмат» (2:1) болельщики петербуржцев вывесили баннер с упоминанием министра спорта РФ Михаила Дегтярева и главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака. На нем была надпись, восхваляющая Семака и оскорбляющая Дегтярева.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что в РПЛ будет изменен лимит на иностранных футболистов. Также чиновник предлагал ввести потолок зарплат и создать список литературы, рекомендуемый для футболистов.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится