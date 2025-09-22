КДК РФС: баннер фанатов "Зенита" в адрес Дегтярёва носил оскорбительный характер

«КДК рассмотрит демонстрирование болельщиками «Зенита» несогласованного баннера оскорбительного характера в кубковом матче с «Ахматом», а также скандирование ненормативной лексики и оскорбительных выражений», — сказал Григорьянц «Чемпионату».
Напомним, что на матче 4-го тура группового этапа Кубка России «Зенит» — «Ахмат» (2:1) болельщики петербуржцев вывесили баннер с упоминанием министра спорта РФ Михаила Дегтярева и главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака. На нем была надпись, восхваляющая Семака и оскорбляющая Дегтярева.
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что в РПЛ будет изменен лимит на иностранных футболистов. Также чиновник предлагал ввести потолок зарплат и создать список литературы, рекомендуемый для футболистов.
Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что КДК признал оскорбительным баннер, который фанаты «Зенита» вывесили в адрес министра спорта РФ Михаила Дегтярёва.
Фото: ФК "Зенит"