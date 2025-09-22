«Глушенков провел хороший матч — забил и отдал голевую. Шикарная передача — выдержал паузу, подождал, когда Луис ворвется в зону и отдал прямо в нужную точку. Просто великолепно. Поэтому я тоже удивился, почему лучшего игрока матча получил Энрике, а не он. Возможно, есть какой-то антагонизм, как показалось.
Обычно в таких матчах футболисты выплескивают эмоции после голов, Максим вообще не радовался — свою работу сделал и хорошо. Парень своеобразный, видимо. Есть за ним такая фишка, что он сложный, но с другой стороны у любой личности сложный характер. Но Семак нашел подход, он же играет в составе», — заявил Ташуев «РБ Спорт».
В воскресенье, 21 сентября, «Зенит» на выезде встретился с «Краснодаром» в матче девятого тура Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака одержала победу со счетом 2:0. Максим Глушенков отметился забитым мячом и отдал результативную передачу на крайнего форварда Луиса Энрике.
После этой встречи сине-бело-голубые идут на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков, отставая от первого места на три балла. В следующем туре санкт-петербургская команда примет «Оренбург». Встреча состоится в субботу, 27 сентября, на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало – в 19:30 по московскому времени.
Ташуев: удивился, что лучшим игроком матча признали Энрике, а не Глушенкова
Бывший главный тренер ряда клубов РПЛ Сергей Ташуев поделился мнением о выступлении Максима Глушенкова в матче 9-го тура чемпионата России «Зенит» — «Краснодар».
Фото: ФК "Зенит"