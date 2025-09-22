Матчи Скрыть

Сочи
19:00
ЦСКАНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Наполи
21:45
ПизаНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Марсель
21:00
ПСЖНе начат

Агент Самошникова рассказал, когда Илья вернется в состав "Спартака"

Алексей Бабырь, агент защитника «Спартака» Ильи Самошникова, рассказал о состоянии футболиста, который пропустил матч девятого тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1).
Фото: ФК "Спартак"
«Илья немного приболел, поэтому сейчас он лечится, восстанавливается. Он вернулся из расположения сборной России и прихворал, немного не долечился там, вышел на игру. Все будет нормально, вылечится и будет в строю.

Будет ли готов к матчу с «Пари НН»? Будем надеяться, что да. Как решит тренерский штаб и медицинский штаб. У него ничего критичного. Он наберёт форму и покажет себя», – заявил Бабырь Metaratings.

Трансфер Ильи Самошникова из "Локомотива" в "Спартак" состоялся во вторник, 19 августа. Игрок подписал трёхлетний контракт с московским клубом. В составе красно-белых он будет выступать под 14-м номером. За красно-белых Илья успел провести три матча, в которых забил 1 гол.

Текущая рыночная стоимость Самошникова составляет 3,5 миллионов евро по версии Transfermarkt.

