«Илья немного приболел, поэтому сейчас он лечится, восстанавливается. Он вернулся из расположения сборной России и прихворал, немного не долечился там, вышел на игру. Все будет нормально, вылечится и будет в строю.
Будет ли готов к матчу с «Пари НН»? Будем надеяться, что да. Как решит тренерский штаб и медицинский штаб. У него ничего критичного. Он наберёт форму и покажет себя», – заявил Бабырь Metaratings.
Трансфер Ильи Самошникова из "Локомотива" в "Спартак" состоялся во вторник, 19 августа. Игрок подписал трёхлетний контракт с московским клубом. В составе красно-белых он будет выступать под 14-м номером. За красно-белых Илья успел провести три матча, в которых забил 1 гол.
Текущая рыночная стоимость Самошникова составляет 3,5 миллионов евро по версии Transfermarkt.
Агент Самошникова рассказал, когда Илья вернется в состав "Спартака"
Алексей Бабырь, агент защитника «Спартака» Ильи Самошникова, рассказал о состоянии футболиста, который пропустил матч девятого тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1).
Фото: ФК "Спартак"