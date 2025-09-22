Погребняк: хочу вернуться в футбол и сыграть за "Зенит" во втором круге РПЛ

«Сычев хочет возобновить карьеру? Я — следующий, кто возобновит. Сейчас размялся на «Кубке Легенд», поэтому, скорее всего, ждите меня в РПЛ ко второму кругу. «Спартак» нуждается в нападающем? Нет, я за «Зенит» поиграю», — сказал Погребняк «РБ Спорт».
Ранее в СМИ появились новости, что 41-летний экс-игрок сборной России Дмитрий Сычев намерен возобновить профессиональную карьеру и выступать за омский «Иртыш».
Погребняк завершил карьеру летом 2021 года. Его последним клубом был «Урал», где он выступал с 2018 по 2021 год, сыграл 52 матча, забил 12 голов и сделал 2 результативные передачи.
За «Зенит» Погребняк выступал с 2007 по 2009 год. За это время он провел 90 матчей, в которых забил 39 мячей и сделал 7 результативных передач.
Фото: ФК "Урал"