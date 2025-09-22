"Честно - было неожиданно. Всё-таки на первый сбор сезона не вызвали, хотя показывал неплохую игру, заработал несколько очков по системе "гол плюс пас", а команда не проигрывала. Я это в голове не держал, но, если бы вызвали тогда, это было бы не так неожиданно, как сейчас. Очень приятно попасть в расширенный список сборной. Надеюсь, своей игрой докажу и попаду в итоговый", - сказал Саусь в интервью "Чемпионату".
22-летний правый полузащитник Владислав Саусь является воспитанником академии петербургского "Зенита". В "Балтику" игрок перебрался летом прошлого года, заключив контракт до июня 2029-го. В текущем сезоне он принял участие в 10 матчах во всех турнирах за калининградскую "Балтику", отметился одним забитым мячом и отдал две голевые передачи передачи. 22-летний защитник ни разу не вызывался в сборную России.
Напомним, что в сентябре национальная команда России сыграла вничью с Иорданией в Москве (0:0), а также одержала выездную победу над Катаром (4:1). В октябре команда Валерия Карпина сыграет на домашних стадионах с Ираном и Боливией.
Саусь - о попадании в расширенный состав сборной: было неожиданно
Защитник "Балтики" Владислав Саусь прокомментировал попадание в расширенный состав сборной России.
Фото: ФК "Балтика"