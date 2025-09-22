Талалаев – на вопрос о сравнении с Моуринью: нужно быть самостоятельной фигурой, а не создавать себе кумира

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев ответил, сравнивал ли он себя с Жозе Моуринью, возглавляющим "Бенфику".

Фото: ФК "Балтика"

"Меня мама с папой учили, что нужно быть в жизни самостоятельной фигурой, а не подстраиваться и не создавать себе кумира. Иногда приходится брать внимание прессы на себя, чтоб больше обсуждали не моих игроков, приходиться давать поводы для этого", — сказал Талалаев на YouTube-канале "Про наш футбол".



Андрей Талалаев возглавил калининградский клуб в сентябре 2024 года. До этого он работал в подмосковных "Химках". Под руководством 52-летнего специалиста "Балтика" по итогам сезона-2024/25 вышла в Российскую Премьер-Лигу. Португалец Жозе Моуринью является главным тренером лиссабонской "Бенфики".



В текущем сезоне РПЛ команда Андрея Талалаева идет на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 17 очков в девяти турах. С начала сезона "Балтика" не одержала ни одного поражения в РПЛ. На счету калининградцев 4 победы и 5 ничьих. Последний домашний матч с "Ростовом" завершился со счетом 0:0.