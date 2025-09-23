"Где-то недооценили его в тренерском штабе "Спартака". Агент - о переходе Чернова в "Крылья"

"Самое главное, если честно, что касается Никиты, для него было важно играть и прийти в команду, где на него рассчитывают как на игрока. Потому что мы прекрасно знаем, что это игрок даже в своё время, когда постоянно играл, вызывался в национальную сборную.
И поэтому очень важно было перейти в тот клуб, где на него всерьёз рассчитывают, и он сможет восстановить кондиции, приносить пользу команде и показать, что где-то недооценили его в тренерском штабе "Спартака", - сказал Кузьмичев в выпуске подкаста "Чемпионата" "Премьер-Лига несправедливости".
Никита Чернов в летнее трансферное окно перешел в самарские "Крылья Советов" из московского "Спартака" на правах аренды до конца сезона. Защитник провел за самарцев в текущем сезоне 4 матча и не отметился результативными действиями. На счету футболиста 80 матчей в составе московского "Спартака", 1 забитый мяч и 3 голевые передачи.
Ранее защитник уже выступал за самарские "Крылья Советов", также он был игроком ЦСКА, "Енисея" и "Урала". Никита Чернов провел 2 матча за национальную команду России. В январе 2026 года футболисту исполнится 30 лет.
