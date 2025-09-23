Тренер "Пари НН" считает, что Калинскому будет тяжело в том футболе, который хочет руководство

"Калинский - фантастический человек. Знаю, что он - один из самых опытных игроков команды, мы всё это ценим и понимаем. Но тот футбол, который хочет видеть высшее руководство, будет тяжёлым для Николая", - сказал Шпилевский в интервью "Матч ТВ".
Полузащитник "Пари НН" Николай Калинский выступает за команду с 2020 года, принял участие в 152 матчах, отметился 26 забитыми голами и отдал 24 голевые передачи. В этом сезоне хавбек провёл три игры и не совершил результативных действий.
После девяти туров команда Алексея Шпилевского находится на 1е месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге, имея в своём активе шесть очков.
В следующем туре нижегородцы сыграют на выезде со "Спартаком". Встреча пройдёт в воскресенье, 28 сентября.
Фото: ФК "Пари НН"