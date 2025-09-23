Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
ПСК
1 - 2 1 2
УралЗавершен
Broke Boys
0 - 2 0 2
СоколЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
1 - 1 1 1
ЖиронаЗавершен
Эспаньол
2 - 2 2 2
ВаленсияЗавершен
Леванте
22:30
Реал МадридНе начат
Севилья
22:30
ВильярреалНе начат

Тренер "Пари НН" считает, что Калинскому будет тяжело в том футболе, который хочет руководство

Главный тренер "Пари НН" Алексей Шпилевский прокомментировал роль полузащитника Николая Калинского в команде.
Фото: ФК "Пари НН"
"Калинский - фантастический человек. Знаю, что он - один из самых опытных игроков команды, мы всё это ценим и понимаем. Но тот футбол, который хочет видеть высшее руководство, будет тяжёлым для Николая", - сказал Шпилевский в интервью "Матч ТВ".

Полузащитник "Пари НН" Николай Калинский выступает за команду с 2020 года, принял участие в 152 матчах, отметился 26 забитыми голами и отдал 24 голевые передачи. В этом сезоне хавбек провёл три игры и не совершил результативных действий.

После девяти туров команда Алексея Шпилевского находится на 1е месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге, имея в своём активе шесть очков.

В следующем туре нижегородцы сыграют на выезде со "Спартаком". Встреча пройдёт в воскресенье, 28 сентября.

