Булыкин - об Угальде: ни один тренер не посадит в запас футболиста, который забил два гола

"Он должен забивать и доказывать в каждой игре, как это было у него осенью прошлого года. Конечно же, это ему должно принести уверенности. Он должен забивать в каждом матче, и тогда будет играть в основном в составе. Если все нормально, то, конечно, после двух голов он выйдет в старте. Ни один тренер не посадит в запас футболиста, который забил два гола", - цитирует Булыкина "Матч ТВ".
В текущем сезоне Манфред Угальде провел за московский "Спартак" во всех турнирах 11 матчей и записал на свой счет 3 забитых мяча. По итогам прошлого сезона форвард стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги, забив 17 голов в 29 встречах. Костариканец выступает за красно-белых с января 2024 года, контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2028 года.
После 9 сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на 6 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 15 набранными очками. В 10 туре Российской Премьер-Лиги красно-белые примут на своем поле "Пари НН".
Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался об игре нападающего "Спартака" Манфреда Угальде.
Фото: ФК "Спартак"