Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
ПСК
1 - 2 1 2
УралЗавершен
Broke Boys
0 - 2 0 2
СоколЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
1 - 1 1 1
ЖиронаЗавершен
Эспаньол
2 - 2 2 2
ВаленсияЗавершен
Леванте
22:30
Реал МадридНе начат
Севилья
22:30
ВильярреалНе начат

"Хотел бы, чтобы тут запретили играть официальные матчи". Смолов - о футбольном поле в Красногорске

Нападающий "БроукБойз" Федор Смолов раскритиковал качество поля в Красногорске.
Фото: телеграм-канал "БроукБойз"
"Могла сбить ситуация, что это поле называется футбольным. Ужас просто! Хотел бы, чтобы тут запретили играть официальные матчи. Это просто отвратительно. Оно искусственное, есть риск получить травму", - приводит слова Смолова "Чемпионат".

Сегодня, 23 сентября, "БроукБойз" уступил саратовскому "Соколу" в 1/32 финала Кубка России со счетом 0:2 и вылетел из турнира. Федор Смолов вышел на поле с первых минут и не отметился результативными действиями.

Напомним, что в прошлом сезоне Федор Смолов стал чемпионом России в составе "Краснодара", а в текущем сезоне выступал за медиафутбольный клуб "БроукБойз" в Кубке страны.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится