"Могла сбить ситуация, что это поле называется футбольным. Ужас просто! Хотел бы, чтобы тут запретили играть официальные матчи. Это просто отвратительно. Оно искусственное, есть риск получить травму", - приводит слова Смолова "Чемпионат".
Сегодня, 23 сентября, "БроукБойз" уступил саратовскому "Соколу" в 1/32 финала Кубка России со счетом 0:2 и вылетел из турнира. Федор Смолов вышел на поле с первых минут и не отметился результативными действиями.
Напомним, что в прошлом сезоне Федор Смолов стал чемпионом России в составе "Краснодара", а в текущем сезоне выступал за медиафутбольный клуб "БроукБойз" в Кубке страны.
"Хотел бы, чтобы тут запретили играть официальные матчи". Смолов - о футбольном поле в Красногорске
Нападающий "БроукБойз" Федор Смолов раскритиковал качество поля в Красногорске.
Фото: телеграм-канал "БроукБойз"