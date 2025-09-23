Матчи Скрыть

"Ему дали полноценный отпуск". Погребняк поддержал дисквалифицрованного Станковича

Бывший игрок "Зенита" Павел Погребняк высказался о дисквалификации главного тренера "Спартака" Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"
"Это его эмоции. От своих слов не отказываюсь, хочу поддержать Станковича. Был рецидив, дали ему полноценный отпуск. Ну ничего, "Спартак" без него не развалится. Такие персонажи нужны нашей лиге", - приводит слова Погребняка "СЭ".

Напомним, что главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович был удален в матче 8 тура Российской Премьер-Лиги с "Динамо" (2:2). В официальном протоколе встречи указано, что сербский специалист употребил нецензурную брань в адрес главного арбитра.

Деян Станкович является главным тренером красно-белых с лета 2024 года, по итогам прошлого сезона "Спартак" занял 4 место в чемпионате России, набрав 57 очков в 30 встречах. Летом текущего года контракт со специалистом был продлен до июня 2027 года.

