"Ему дали полноценный отпуск". Погребняк поддержал дисквалифицрованного Станковича

"Это его эмоции. От своих слов не отказываюсь, хочу поддержать Станковича. Был рецидив, дали ему полноценный отпуск. Ну ничего, "Спартак" без него не развалится. Такие персонажи нужны нашей лиге", - приводит слова Погребняка "СЭ".
Напомним, что главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович был удален в матче 8 тура Российской Премьер-Лиги с "Динамо" (2:2). В официальном протоколе встречи указано, что сербский специалист употребил нецензурную брань в адрес главного арбитра.
Деян Станкович является главным тренером красно-белых с лета 2024 года, по итогам прошлого сезона "Спартак" занял 4 место в чемпионате России, набрав 57 очков в 30 встречах. Летом текущего года контракт со специалистом был продлен до июня 2027 года.
Бывший игрок "Зенита" Павел Погребняк высказался о дисквалификации главного тренера "Спартака" Деяна Станковича.
