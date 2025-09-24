Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
СКА-Хабаровск
0 - 3 0 3
Родина1 тайм
Велес
14:30
РоторНе начат
Кубань-Холдинг
15:00
Волга УлНе начат
Астрахань
15:00
ЧерноморецНе начат
Череповец
16:00
ШинникНе начат
Волгарь
17:00
НефтехимикНе начат
Фанком
18:00
УфаНе начат
Знамя Труда
18:30
ЧайкаНе начат
Кристалл-МЭЗТ
19:00
ТорпедоНе начат
Текстильщик
19:30
ФакелНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
ПАОК
19:45
Маккаби Тель-АвивНе начат
Мидтьюлланд
19:45
ШтурмНе начат
Динамо Загреб
22:00
ФенербахчеНе начат
Бетис
22:00
Ноттингем ФорестНе начат
Мальмё
22:00
ЛудогорецНе начат
Ницца
22:00
РомаНе начат
Брага
22:00
ФейеноордНе начат
Фрайбург
22:00
БазельНе начат
Црвена Звезда
22:00
СелтикНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
20:00
АлавесНе начат
Реал Сосьедад
22:30
МальоркаНе начат
Атлетико
22:30
Райо ВальеканоНе начат

Смолов отреагировал на слова Дзюбы о победе в очном бое

Нападающий "БроукБойз" Федор Смолов прокомментировал слова форварда "Акрона" Артема Дзюбы, заявившего, что он одержал бы победу в очном бое.
Фото: ФК "Арсенал"
"Ну, ему виднее", – приводит слова Смолова "Матч ТВ".

Напомним, в мае Федор Смолов стал участником конфликта в одном из столичных кафе. Сообщалось, что в ходе выяснения отношений футболист ударил одного из посетителей. Пострадавшему диагностировали перелом нижней челюсти. Позднее в отношении Смолова было заведено уголовное дело.

Артем Дзюба, комментируя эту ситуацию, заявил, что Смолов "даже здесь промахнулся". Позже нападающий "Акрона" сказал, что в случае очного поединка со Смоловым, легко бы победил.

