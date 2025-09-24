"Ну, ему виднее", – приводит слова Смолова "Матч ТВ".
Напомним, в мае Федор Смолов стал участником конфликта в одном из столичных кафе. Сообщалось, что в ходе выяснения отношений футболист ударил одного из посетителей. Пострадавшему диагностировали перелом нижней челюсти. Позднее в отношении Смолова было заведено уголовное дело.
Артем Дзюба, комментируя эту ситуацию, заявил, что Смолов "даже здесь промахнулся". Позже нападающий "Акрона" сказал, что в случае очного поединка со Смоловым, легко бы победил.
Смолов отреагировал на слова Дзюбы о победе в очном бое
Нападающий "БроукБойз" Федор Смолов прокомментировал слова форварда "Акрона" Артема Дзюбы, заявившего, что он одержал бы победу в очном бое.
Фото: ФК "Арсенал"