Экс-защитник ЦСКА - об ужесточении лимита: 10-11 иностранцев в "Зените" не совсем правильно

"Я считаю, что любой лимит даёт ограничения — поэтому я против лимитов. Мы сейчас находимся в изоляции, не участвуем в международных соревнованиях, никак не зарабатываем, но тратим большие деньги на иностранцев. Мне это непонятно, надо думать над этим. Возьмём "Зенит": играют 10-11 иностранцев. Это не совсем правильно. Иностранные футболисты не мотивированы, на мой взгляд, у них нет больших футбольных амбиций и целей", - сказал Игнашевич в интервью Metaraitings.
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что в Российской Премьер-Лиге будет ужесточен лимит на легионеров. Сообщалось, что нынешний лимит "13+8" будет изменен на "10+5" через несколько сезонов. Предполагается, что в следующем сезоне будет ограничение в шесть легионеров на поле и 11 в заявке команды.
Также министр спорта предложил ввести рекомендуемый перечень литературы для молодых российских футболистов и потолок зарплат в чемпионате России.
Сергей Игнашевич во время игровой карьеры выступал за "Крылья Советов", "Локомотив", ЦСКА, становился шесть раз чемпионом России, семь раз брал Кубок и Суперкубок страны, также является обладателем Кубка УЕФА. В качестве тренера он работал в "Торпедо" и "Балтике".
Фото: ФК "Зенит"