СКА-Хабаровск
0 - 3 0 3
Родина1 тайм
Велес
14:30
РоторНе начат
Кубань-Холдинг
15:00
Волга УлНе начат
Астрахань
15:00
ЧерноморецНе начат
Череповец
16:00
ШинникНе начат
Волгарь
17:00
НефтехимикНе начат
Фанком
18:00
УфаНе начат
Знамя Труда
18:30
ЧайкаНе начат
Кристалл-МЭЗТ
19:00
ТорпедоНе начат
Текстильщик
19:30
ФакелНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
ПАОК
19:45
Маккаби Тель-АвивНе начат
Мидтьюлланд
19:45
ШтурмНе начат
Динамо Загреб
22:00
ФенербахчеНе начат
Бетис
22:00
Ноттингем ФорестНе начат
Мальмё
22:00
ЛудогорецНе начат
Ницца
22:00
РомаНе начат
Брага
22:00
ФейеноордНе начат
Фрайбург
22:00
БазельНе начат
Црвена Звезда
22:00
СелтикНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
20:00
АлавесНе начат
Реал Сосьедад
22:30
МальоркаНе начат
Атлетико
22:30
Райо ВальеканоНе начат

Экс-защитник ЦСКА - об ужесточении лимита: 10-11 иностранцев в "Зените" не совсем правильно

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич прокомментировал идею об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе.
Фото: ФК "Зенит"
"Я считаю, что любой лимит даёт ограничения — поэтому я против лимитов. Мы сейчас находимся в изоляции, не участвуем в международных соревнованиях, никак не зарабатываем, но тратим большие деньги на иностранцев. Мне это непонятно, надо думать над этим. Возьмём "Зенит": играют 10-11 иностранцев. Это не совсем правильно. Иностранные футболисты не мотивированы, на мой взгляд, у них нет больших футбольных амбиций и целей", - сказал Игнашевич в интервью Metaraitings.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что в Российской Премьер-Лиге будет ужесточен лимит на легионеров. Сообщалось, что нынешний лимит "13+8" будет изменен на "10+5" через несколько сезонов. Предполагается, что в следующем сезоне будет ограничение в шесть легионеров на поле и 11 в заявке команды.

Также министр спорта предложил ввести рекомендуемый перечень литературы для молодых российских футболистов и потолок зарплат в чемпионате России.

Сергей Игнашевич во время игровой карьеры выступал за "Крылья Советов", "Локомотив", ЦСКА, становился шесть раз чемпионом России, семь раз брал Кубок и Суперкубок страны, также является обладателем Кубка УЕФА. В качестве тренера он работал в "Торпедо" и "Балтике".

