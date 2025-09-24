Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
СКА-Хабаровск
0 - 3 0 3
РодинаЗавершен
Астрахань
0 - 2 0 2
ЧерноморецЗавершен
Велес
2 - 1 2 1
РоторЗавершен
Кубань-Холдинг
1 - 0 1 0
Волга Ул1 тайм
Череповец
0 - 0 0 0
Шинник1 тайм
Волгарь
17:00
НефтехимикНе начат
Фанком
18:00
УфаНе начат
Знамя Труда
18:30
ЧайкаНе начат
Кристалл-МЭЗТ
19:00
ТорпедоНе начат
Текстильщик
19:30
ФакелНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
ПАОК
19:45
Маккаби Тель-АвивНе начат
Мидтьюлланд
19:45
ШтурмНе начат
Динамо Загреб
22:00
ФенербахчеНе начат
Бетис
22:00
Ноттингем ФорестНе начат
Мальмё
22:00
ЛудогорецНе начат
Ницца
22:00
РомаНе начат
Брага
22:00
ФейеноордНе начат
Фрайбург
22:00
БазельНе начат
Црвена Звезда
22:00
СелтикНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
20:00
АлавесНе начат
Реал Сосьедад
22:30
МальоркаНе начат
Атлетико
22:30
Райо ВальеканоНе начат

Обляков - о роли Акинфеева в ЦСКА: он много нас выручает

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал игру голкипера команды Игоря Акинфеева.
Фото: "Чемпионат"
"Игорь - один из лучших в России. Он нас много выручает, всё-таки мы одна из самых мало пропускающих команд в лиге. Без сомнений, он на высоте", - сказал Обляков в интервью Metaraitings.

В нынешнем сезоне Игорь Акинфеев принял участие в девяти матчах, пропустил восемь мячей и одну встречу сыграл "на ноль".

После девяти туров ЦСКА находится на второй позиции в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 18 очков. В следующем туре "армейцы" сыграют на своём поле против "Балтики". Игра пройдёт в воскресенье, 28 сентября.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится