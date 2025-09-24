"Игорь - один из лучших в России. Он нас много выручает, всё-таки мы одна из самых мало пропускающих команд в лиге. Без сомнений, он на высоте", - сказал Обляков в интервью Metaraitings.
В нынешнем сезоне Игорь Акинфеев принял участие в девяти матчах, пропустил восемь мячей и одну встречу сыграл "на ноль".
После девяти туров ЦСКА находится на второй позиции в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 18 очков. В следующем туре "армейцы" сыграют на своём поле против "Балтики". Игра пройдёт в воскресенье, 28 сентября.
Обляков - о роли Акинфеева в ЦСКА: он много нас выручает
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал игру голкипера команды Игоря Акинфеева.
Фото: "Чемпионат"