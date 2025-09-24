Матчи Скрыть

Кубок России

СКА-Хабаровск
0 - 3 0 3
РодинаЗавершен
Астрахань
0 - 2 0 2
ЧерноморецЗавершен
Велес
2 - 1 2 1
РоторЗавершен
Кубань-Холдинг
1 - 0 1 0
Волга Ул1 тайм
Череповец
0 - 0 0 0
Шинник1 тайм
Волгарь
17:00
НефтехимикНе начат
Фанком
18:00
УфаНе начат
Знамя Труда
18:30
ЧайкаНе начат
Кристалл-МЭЗТ
19:00
ТорпедоНе начат
Текстильщик
19:30
ФакелНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
ПАОК
19:45
Маккаби Тель-АвивНе начат
Мидтьюлланд
19:45
ШтурмНе начат
Динамо Загреб
22:00
ФенербахчеНе начат
Бетис
22:00
Ноттингем ФорестНе начат
Мальмё
22:00
ЛудогорецНе начат
Ницца
22:00
РомаНе начат
Брага
22:00
ФейеноордНе начат
Фрайбург
22:00
БазельНе начат
Црвена Звезда
22:00
СелтикНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
20:00
АлавесНе начат
Реал Сосьедад
22:30
МальоркаНе начат
Атлетико
22:30
Райо ВальеканоНе начат

Радимов: "Динамо" далеко от идеала, но результаты улучшаются

Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов оценил текущие результаты московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
"Динамо" пока далеко от идеала, это точно. Даже Карпин сказал, что качество игры, конечно же, не удовлетворяет его. Но у бело-голубых улучшается результат. У них уже 12 очков, 7 очков от лидирующего "Краснодара". В принципе, это терпимо, но ближайшие матчи все покажут", - цитирует Радимова "РБ Спорт".

В 9 туре Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" на выезде одержало победу над "Оренбургом" со счетом 3:1. После 9 сыгранных туров бело-голубые занимают 9 место в турнирной таблице российского чемпионата с 12 набранными очками. Напомним, что летом главным тренером команды стал Валерий Карпин, который продолжает занимать аналогичную должность в национальной команде России.

В 10 туре чемпионата России подопечные Валерия Карпина сыграют на выезде с самарскими "Крыльями Советов" - встреча состоится в пятницу, 26 сентября.

