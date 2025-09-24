Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
СКА-Хабаровск
0 - 3 0 3
РодинаЗавершен
Астрахань
0 - 2 0 2
ЧерноморецЗавершен
Велес
2 - 1 2 1
РоторЗавершен
Кубань-Холдинг
2 - 2 (П 8 - 7) 2 287
Волга УлЗавершен
Череповец
1 - 4 1 4
ШинникЗавершен
Волгарь
1 - 1 (П 2 - 4) 1 124
НефтехимикЗавершен
Фанком
1 - 0 1 0
Уфа2 тайм
Знамя Труда
0 - 1 0 1
Чайка1 тайм
Кристалл-МЭЗТ
0 - 0 0 0
Торпедо1 тайм
Текстильщик
19:30
ФакелНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
ПАОК
19:45
Маккаби Тель-АвивНе начат
Мидтьюлланд
19:45
ШтурмНе начат
Динамо Загреб
22:00
ФенербахчеНе начат
Бетис
22:00
Ноттингем ФорестНе начат
Ницца
22:00
РомаНе начат
Мальмё
22:00
ЛудогорецНе начат
Брага
22:00
ФейеноордНе начат
Фрайбург
22:00
БазельНе начат
Црвена Звезда
22:00
СелтикНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
20:00
АлавесНе начат
Реал Сосьедад
22:30
МальоркаНе начат
Атлетико
22:30
Райо ВальеканоНе начат

Европейский клуб может провести матч со "Спартаком"

Президент швейцарского "Сьона" Кристиан Константин заявил, что хотел бы провести товарищеский матч со "Спартаком".
Фото: GETTY IMAGES
— С кем еще из российских клубов вы бы хотели, чтобы сыграл "Сьон"?

— Со "Спартаком". Чтобы сделать ремейк исторического матча 1/32 кубка УЕФА 1997 года, - приводит слова Константина Sport24.

В 2025 году швейцарский "Сьон" провел две товарищеские встречи с петербургским "Зенитом" - российский клуб одержал две победы с общим счетом 10:5.

На данный момент московский "Спартак" занимает 6 место в турнирной таблице российского чемпионата с 15 набранными очками. В 1997 году красно-белые одержали победу над "Сьоном" в Кубке УЕФА с общим счетом 6:1.

