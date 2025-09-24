— С кем еще из российских клубов вы бы хотели, чтобы сыграл "Сьон"?
— Со "Спартаком". Чтобы сделать ремейк исторического матча 1/32 кубка УЕФА 1997 года, - приводит слова Константина Sport24.
В 2025 году швейцарский "Сьон" провел две товарищеские встречи с петербургским "Зенитом" - российский клуб одержал две победы с общим счетом 10:5.
На данный момент московский "Спартак" занимает 6 место в турнирной таблице российского чемпионата с 15 набранными очками. В 1997 году красно-белые одержали победу над "Сьоном" в Кубке УЕФА с общим счетом 6:1.
Европейский клуб может провести матч со "Спартаком"
Президент швейцарского "Сьона" Кристиан Константин заявил, что хотел бы провести товарищеский матч со "Спартаком".
Фото: GETTY IMAGES