Экс-футболист "Спартака" Яковлев: в чем идеи Карпина? В его футбол очень сложно играть

"В чем идеи Карпина? В его футбол очень сложно играть. Он очень энергозатратный. Валерий Георгиевич старается ориентироваться на лучшие испанские команды. Выход из обороны через среднюю или короткую передачу. Кто-то может это выполнять, кто-то нет. Нужны сильные исполнители", — приводят слова Яковлева "Известия".
Валерий Карпин возглавил "Динамо" летом 2025 года, сменив на посту главного тренера Марцела Личка. Контракт российского специалиста с клубом рассчитан до лета 2028 года.
Под руководством Карпина в стартовых девяти турах сезона-2025/26 РПЛ бело-голубые набрали 12 очков и на данный момент занимают восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России. В девятом туре РПЛ "Динамо" обыграло "Оренбург" со счетом 3:1. Следующая встреча московской команды состоится в пятницу, 26 сентября, с самарскими "Крыльями Советов".
Фото: ФК "Броук Бойз"