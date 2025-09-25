"Даже у нас немного информации по восстановлению Жерсона, а у вас много. На сегодняшний день он занимается индивидуально, работает на поле, работает с мячом. Скоро начнет заниматься с командой", — приводит слова Семака "Чемпионат".
Жерсон получил травму на тренировке в конце августа 2025 года при готовке к встрече седьмого тура РПЛ "Зенита" с "Пари НН". С тех пор он не принимал участия в матчах за "Зенит".
Бразильский полузащитник пополнил состав сине-бело-голубых в летнее трансферное окно. До этого он выступал за "Фламенго". Его трнасефр обошелся санкт-петербургской команде в 25 миллионов евро. За все время в "Зените" 28-летний игрок принял участие в шести матчах, в которых не записал на свой счет результативных действий.
Главный тренер "Зенита" – о восстановлении Жерсона: даже у нас немного информации
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак ответил на вопрос о сроках восстановления полузащитника Жерсона.
Фото: ФК "Зенит"