Главный тренер "Зенита": разговоры с Кузяевым были, но дальше них дело не дошло

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак ответил на вопрос о возвращении полузащитника Далера Кузяева в санкт-петербургскую команду.
Фото: ФК "Рубин"
"У нас разговоры с ним были, но дальше них дело не зашло. Думаю, он очень много сделал для нашей команды, и надеюсь, что дальше будет приносить пользу "Рубину". И, возможно, после истечения контракта с "Рубином" к нам еще попадет", — приводит слова Семака "Чемпионат".

В среду, 24 сентября, "Рубин" объявил о переходе Кузяева. Полузащитник пополнил состав казанской команды в статусе свободного агента, подписав контракт до конца текущего сезона. Ранее 32-летний футболист выступал за французский "Гавр". Он принял участие в 46 матчах за команду, в которых записал на свой счет четыре гола и две результативные передачи.

Ранее Кузяев уже выступал за "Зенит" – с 2019 по 2023 год. Вместе с сине-бело-голубыми он стал пятикратным чемпионом России.

