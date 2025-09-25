Главный тренер "Зенита": разговоры с Кузяевым были, но дальше них дело не дошло

"У нас разговоры с ним были, но дальше них дело не зашло. Думаю, он очень много сделал для нашей команды, и надеюсь, что дальше будет приносить пользу "Рубину". И, возможно, после истечения контракта с "Рубином" к нам еще попадет", — приводит слова Семака "Чемпионат".
В среду, 24 сентября, "Рубин" объявил о переходе Кузяева. Полузащитник пополнил состав казанской команды в статусе свободного агента, подписав контракт до конца текущего сезона. Ранее 32-летний футболист выступал за французский "Гавр". Он принял участие в 46 матчах за команду, в которых записал на свой счет четыре гола и две результативные передачи.
Ранее Кузяев уже выступал за "Зенит" – с 2019 по 2023 год. Вместе с сине-бело-голубыми он стал пятикратным чемпионом России.
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак ответил на вопрос о возвращении полузащитника Далера Кузяева в санкт-петербургскую команду.
