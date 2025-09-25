Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Иркутск
2 - 3 2 3
ЧелябинскЗавершен
Амкал
17:00
ЕнисейНе начат
КАМАЗ
19:30
Спартак КостромаНе начат
Волна
20:00
Арсенал ТулаНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Гоу Эхед Иглс
19:45
ФКСБНе начат
Лилль
19:45
БраннНе начат
Астон Вилла
22:00
БолоньяНе начат
Штутгарт
22:00
СельтаНе начат
Ференцварош
22:00
Виктория ПНе начат
Рейнджерс
22:00
ГенкНе начат
Ред Булл Зальцбург
22:00
ПортуНе начат
Утрехт
22:00
ЛионНе начат
Янг Бойз
22:00
ПанатинаикосНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
20:30
ЭльчеНе начат
Овьедо
22:30
БарселонаНе начат

Легионер "Зенита": я очень люблю город Петербург

Защитник "Зенита" Страхиня Эракович поделился впечатлениями от жизни в России.
Фото: ФК "Зенит"
"Для меня и моей семьи все супер, очень нравится быть в России, в российском футболе, в Петербурге. Я очень люблю город Петербург. Что касается русского языка, я учил его еще в школе, там, правда, не очень получилось. В "Зените" слышал (русский язык) каждый день, на сегодняшний день могу давать интервью на русском языке", - приводит слова Эраковича ТАСС.

Страхиня Эракович выступает за петербургский "Зенит" с 2023 года, ранее защитник был игроком сербской "Црвены Звезды". Сербский футболист провел за петербуржцев во всех турнирах 76 матчей и отметился 6 голевыми передачами, контракт игрока с сине-бело-голубыми рассчитан до июня 2027 года. На счету футболиста 16 матчей в составе сборной Сербии.

В составе петербуржцев Эракович становился чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. После 9 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает 5 место в турнирной таблице РПЛ с 16 набранными очками в своем активе.

