"Для меня и моей семьи все супер, очень нравится быть в России, в российском футболе, в Петербурге. Я очень люблю город Петербург. Что касается русского языка, я учил его еще в школе, там, правда, не очень получилось. В "Зените" слышал (русский язык) каждый день, на сегодняшний день могу давать интервью на русском языке", - приводит слова Эраковича ТАСС.
Страхиня Эракович выступает за петербургский "Зенит" с 2023 года, ранее защитник был игроком сербской "Црвены Звезды". Сербский футболист провел за петербуржцев во всех турнирах 76 матчей и отметился 6 голевыми передачами, контракт игрока с сине-бело-голубыми рассчитан до июня 2027 года. На счету футболиста 16 матчей в составе сборной Сербии.
В составе петербуржцев Эракович становился чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. После 9 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает 5 место в турнирной таблице РПЛ с 16 набранными очками в своем активе.
Легионер "Зенита": я очень люблю город Петербург
Защитник "Зенита" Страхиня Эракович поделился впечатлениями от жизни в России.
Фото: ФК "Зенит"