Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Иркутск
2 - 3 2 3
ЧелябинскЗавершен
Амкал
17:00
ЕнисейНе начат
КАМАЗ
19:30
Спартак КостромаНе начат
Волна
20:00
Арсенал ТулаНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Гоу Эхед Иглс
19:45
ФКСБНе начат
Лилль
19:45
БраннНе начат
Астон Вилла
22:00
БолоньяНе начат
Штутгарт
22:00
СельтаНе начат
Ференцварош
22:00
Виктория ПНе начат
Рейнджерс
22:00
ГенкНе начат
Ред Булл Зальцбург
22:00
ПортуНе начат
Утрехт
22:00
ЛионНе начат
Янг Бойз
22:00
ПанатинаикосНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
20:30
ЭльчеНе начат
Овьедо
22:30
БарселонаНе начат

Мостовой: готов работать в "Спартаке" даже пятым-шестым помощником

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о возможном назначении в московский "Спартак".
Фото: РФС
"Если жизнь даст такой шанс, то я к нему готов. Я же всегда открыт. Вот мой телефон, звоните! Готов работать в "Спартаке" даже пятым-шестым помощником. Я с удовольствием!" - приводит слова Мостового "Матч ТВ".

Александр Мостовой в 2024 году получил тренерскую лицензию УЕФА категории А, на данный момент россиянин не работал ни в одном футбольном клубе. Ранее Мостовой заявил, что согласится на работу только в клубе, который выступает в Российской Премьер-Лиге.

На данный момент главным тренером столичного "Спартака" является Деян Станкович - ранее сообщалось, что совет директоров намерен отправить сербского специалиста в отставку, а его место может занять Владимир Ивич, который ранее работал в "Краснодаре".

