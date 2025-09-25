"Мог бы я продолжать карьеру до 40 лет, как Игорь Акинфеев? Если здоровье позволит, не будет проблем, почему бы и нет? Желание, думаю, будет. Если не будет травм, то, возможно, продолжу играть даже в 40 лет", - цитирует Облякова Metaratings.
Иван Обляков выступает за ЦСКА с 2018 года - полузащитник провел за клуб во всех турнирах 268 матчей и записал на свой счет 33 забитых мяча и 43 голевые передачи. Ранее футболист выступал за "Уфу", также на счету игрока 13 матчей в составе сборной России.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего футболиста в 10 миллионов евро, контракт Облякова с "армейцами" рассчитан до июня 2027 года.
Обляков: возможно, продолжу играть даже в 40 лет
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков заявил, что может продолжать играть до 40 лет.
Фото: ПФК ЦСКА