Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Иркутск
2 - 3 2 3
ЧелябинскЗавершен
Амкал
17:00
ЕнисейНе начат
КАМАЗ
19:30
Спартак КостромаНе начат
Волна
20:00
Арсенал ТулаНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Гоу Эхед Иглс
19:45
ФКСБНе начат
Лилль
19:45
БраннНе начат
Астон Вилла
22:00
БолоньяНе начат
Штутгарт
22:00
СельтаНе начат
Ференцварош
22:00
Виктория ПНе начат
Рейнджерс
22:00
ГенкНе начат
Ред Булл Зальцбург
22:00
ПортуНе начат
Утрехт
22:00
ЛионНе начат
Янг Бойз
22:00
ПанатинаикосНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
20:30
ЭльчеНе начат
Овьедо
22:30
БарселонаНе начат

Обляков: возможно, продолжу играть даже в 40 лет

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков заявил, что может продолжать играть до 40 лет.
Фото: ПФК ЦСКА
"Мог бы я продолжать карьеру до 40 лет, как Игорь Акинфеев? Если здоровье позволит, не будет проблем, почему бы и нет? Желание, думаю, будет. Если не будет травм, то, возможно, продолжу играть даже в 40 лет", - цитирует Облякова Metaratings.

Иван Обляков выступает за ЦСКА с 2018 года - полузащитник провел за клуб во всех турнирах 268 матчей и записал на свой счет 33 забитых мяча и 43 голевые передачи. Ранее футболист выступал за "Уфу", также на счету игрока 13 матчей в составе сборной России.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего футболиста в 10 миллионов евро, контракт Облякова с "армейцами" рассчитан до июня 2027 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится