Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Иркутск
2 - 3 2 3
ЧелябинскЗавершен
Амкал
1 - 2 1 2
ЕнисейЗавершен
КАМАЗ
0 - 0 (П 5 - 4) 0 054
Спартак КостромаЗавершен
Волна
0 - 3 0 3
Арсенал ТулаЗавершен

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Гоу Эхед Иглс
0 - 1 0 1
ФКСБЗавершен
Лилль
2 - 1 2 1
БраннЗавершен
Астон Вилла
1 - 0 1 0
Болонья1 тайм
Штутгарт
0 - 0 0 0
Сельта1 тайм
Ференцварош
0 - 1 0 1
Виктория П1 тайм
Рейнджерс
0 - 0 0 0
Генк1 тайм
Ред Булл Зальцбург
0 - 0 0 0
Порту1 тайм
Утрехт
0 - 0 0 0
Лион1 тайм
Янг Бойз
1 - 3 1 3
Панатинаикос1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
1 - 1 1 1
ЭльчеЗавершен
Овьедо
0 - 0 0 0
Барселона1 тайм

Смолов оценил работу Черчесова в "Ахмате"

Бывший нападающий "Краснодара" Федор Смолов высказался о работе главного тренера "Ахмата" Станислава Черчесова.
Фото: ФК "Ахмат"
- Станислав Саламович пришёл в команду, не претендующую на тройку по составу, хотя он хорош. Он балансирует команду, налаживает дисциплину, разбирает соперника. Как результат: ноль поражений, - сказал Смолов в выпуске Betboom Sports.

Станислав Черчесов стал главным тренером "Ахмата" в августе 2025 года, сменив Александра Сторожука. При нем грозненцы не проигрывают в РПЛ - 3 победы и 3 ничьи.

На данный момент "Ахмат" занимает девятое место в РПЛ с 12 очками.

