Смолов оценил работу Черчесова в "Ахмате"

Бывший нападающий "Краснодара" Федор Смолов высказался о работе главного тренера "Ахмата" Станислава Черчесова.

Фото: ФК "Ахмат"

- Станислав Саламович пришёл в команду, не претендующую на тройку по составу, хотя он хорош. Он балансирует команду, налаживает дисциплину, разбирает соперника. Как результат: ноль поражений, - сказал Смолов в выпуске Betboom Sports.



Станислав Черчесов стал главным тренером "Ахмата" в августе 2025 года, сменив Александра Сторожука. При нем грозненцы не проигрывают в РПЛ - 3 победы и 3 ничьи.



На данный момент "Ахмат" занимает девятое место в РПЛ с 12 очками.