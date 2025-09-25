Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Иркутск
2 - 3 2 3
ЧелябинскЗавершен
Амкал
1 - 2 1 2
ЕнисейЗавершен
КАМАЗ
0 - 0 (П 5 - 4) 0 054
Спартак КостромаЗавершен
Волна
0 - 3 0 3
Арсенал ТулаЗавершен

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Гоу Эхед Иглс
0 - 1 0 1
ФКСБЗавершен
Лилль
2 - 1 2 1
БраннЗавершен
Астон Вилла
1 - 0 1 0
БолоньяЗавершен
Штутгарт
2 - 1 2 1
СельтаЗавершен
Ференцварош
1 - 1 1 1
Виктория ПЗавершен
Рейнджерс
0 - 1 0 1
ГенкЗавершен
Ред Булл Зальцбург
0 - 1 0 1
ПортуЗавершен
Утрехт
0 - 1 0 1
ЛионЗавершен
Янг Бойз
1 - 4 1 4
ПанатинаикосЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
1 - 1 1 1
ЭльчеЗавершен
Овьедо
1 - 3 1 3
БарселонаЗавершен

Чернов высказался о поведении Станковича

Защитник "Спартака" Никита Чернов, выступающий на правах аренды за "Крылья Советов", высказался о поведении главного тренера красно-белых Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"
- Уже привык к такому. Это каждую игру происходит, - сказал Чернов в интервью корреспонденту Sport24.

Напомним, 13 сентября состоялся матч восьмого тура РПЛ между московскими "Динамо" и "Спартаком". Встреча завершилась вничью со счетом 2:2. В концовке первого тайма главный тренер красно-белых Деян Станкович был удален за нецензурную брань в адрес арбитра. Вскоре стало известно, что сербский специалист отстранен от матчей под эгидой РФС на месяц.

