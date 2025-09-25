- Уже привык к такому. Это каждую игру происходит, - сказал Чернов в интервью корреспонденту Sport24.
Напомним, 13 сентября состоялся матч восьмого тура РПЛ между московскими "Динамо" и "Спартаком". Встреча завершилась вничью со счетом 2:2. В концовке первого тайма главный тренер красно-белых Деян Станкович был удален за нецензурную брань в адрес арбитра. Вскоре стало известно, что сербский специалист отстранен от матчей под эгидой РФС на месяц.
Чернов высказался о поведении Станковича
Защитник "Спартака" Никита Чернов, выступающий на правах аренды за "Крылья Советов", высказался о поведении главного тренера красно-белых Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"