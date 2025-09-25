Тренер "Оренбурга" высказался о кризисе в команде

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Слишкович прокомментировал разговоры о том, что его команда находится в кризисе.

Фото: "Чемпионат"





На данный момент подопечные Владимира Слишковича располагаются на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 7 очков в 9 сыгранных матчах. В следующем туре оренбуржцы сыграют с " - Это говорят те, кто считал, что мы не будем набирать очки, что не будем забивать. Слава богу, что мы попали в кризис. Были хорошие моменты, - сказал Слишкович " Матч ТВ ".На данный момент подопечные Владимира Слишковича располагаются на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 7 очков в 9 сыгранных матчах. В следующем туре оренбуржцы сыграют с " Зенитом ".