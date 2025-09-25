Матчи Скрыть

Кубок России

Иркутск
2 - 3 2 3
ЧелябинскЗавершен
Амкал
1 - 2 1 2
ЕнисейЗавершен
КАМАЗ
0 - 0 (П 5 - 4) 0 054
Спартак КостромаЗавершен
Волна
0 - 3 0 3
Арсенал ТулаЗавершен

Лига Европы УЕФА

Гоу Эхед Иглс
0 - 1 0 1
ФКСБЗавершен
Лилль
2 - 1 2 1
БраннЗавершен
Астон Вилла
1 - 0 1 0
БолоньяЗавершен
Штутгарт
2 - 1 2 1
СельтаЗавершен
Ференцварош
1 - 1 1 1
Виктория ПЗавершен
Рейнджерс
0 - 1 0 1
ГенкЗавершен
Ред Булл Зальцбург
0 - 1 0 1
ПортуЗавершен
Утрехт
0 - 1 0 1
ЛионЗавершен
Янг Бойз
1 - 4 1 4
ПанатинаикосЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

Осасуна
1 - 1 1 1
ЭльчеЗавершен
Овьедо
1 - 3 1 3
БарселонаЗавершен

Тренер "Оренбурга" высказался о кризисе в команде

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Слишкович прокомментировал разговоры о том, что его команда находится в кризисе.
- Это говорят те, кто считал, что мы не будем набирать очки, что не будем забивать. Слава богу, что мы попали в кризис. Были хорошие моменты, - сказал Слишкович "Матч ТВ".

На данный момент подопечные Владимира Слишковича располагаются на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 7 очков в 9 сыгранных матчах. В следующем туре оренбуржцы сыграют с "Зенитом".

