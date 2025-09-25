Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Иркутск
2 - 3 2 3
ЧелябинскЗавершен
Амкал
1 - 2 1 2
ЕнисейЗавершен
КАМАЗ
0 - 0 (П 5 - 4) 0 054
Спартак КостромаЗавершен
Волна
0 - 3 0 3
Арсенал ТулаЗавершен

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Гоу Эхед Иглс
0 - 1 0 1
ФКСБЗавершен
Лилль
2 - 1 2 1
БраннЗавершен
Астон Вилла
1 - 0 1 0
БолоньяЗавершен
Штутгарт
2 - 1 2 1
СельтаЗавершен
Ференцварош
1 - 1 1 1
Виктория ПЗавершен
Рейнджерс
0 - 1 0 1
ГенкЗавершен
Ред Булл Зальцбург
0 - 1 0 1
ПортуЗавершен
Утрехт
0 - 1 0 1
ЛионЗавершен
Янг Бойз
1 - 4 1 4
ПанатинаикосЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
1 - 1 1 1
ЭльчеЗавершен
Овьедо
1 - 3 1 3
БарселонаЗавершен

Радимов поделился ожиданиями от матча "Зенита" и "Оренбурга"

Бывший игрок "Зенита" Владислав Радимов высказался о предстоящем матче 10-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Оренбургом".
Фото: "Чемпионат"
- Победа над "Краснодаром" добавит "Зениту" уверенности, а также докажет всем остальным, что петербургская команда готова бороться за золото. В матче с "Оренбургом" "Зенит" является явным фаворитом, - сказал Радимов "Матч ТВ".

Напомним, 20 сентября, состоялся матч девятого тура чемпионата Российской Премьер-Лиги между "Краснодаром" и "Зенитом". Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей из Санкт-Петербурга. Забитыми голами отличились Максим Глушенков и Луис Энрике.

Матч 10-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Оренбургом" состоится 27 сентября в 19:30 по московскому времени на стадионе "Газпром Арена". Сине-бело-голубые занимают пятое место в таблице с 16 очками, оренбуржцы располагаются на 13-й строчке с 7 баллами.

