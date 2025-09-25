Радимов поделился ожиданиями от матча "Зенита" и "Оренбурга"

- Победа над "Краснодаром" добавит "Зениту" уверенности, а также докажет всем остальным, что петербургская команда готова бороться за золото. В матче с "Оренбургом" "Зенит" является явным фаворитом, - сказал Радимов "Матч ТВ".
Напомним, 20 сентября, состоялся матч девятого тура чемпионата Российской Премьер-Лиги между "Краснодаром" и "Зенитом". Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей из Санкт-Петербурга. Забитыми голами отличились Максим Глушенков и Луис Энрике.
Матч 10-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Оренбургом" состоится 27 сентября в 19:30 по московскому времени на стадионе "Газпром Арена". Сине-бело-голубые занимают пятое место в таблице с 16 очками, оренбуржцы располагаются на 13-й строчке с 7 баллами.