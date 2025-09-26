Черданцев: настоящее "Динамо" мы увидим только весной

"Не думаю, что ситуация в "Динамо" выстраивается за одну-две игры. Карпин пробует Зайнутдинова на позиции центрального защитника, находится в поисках оптимальных сочетаний в линиях. Все-таки полкоманды отсутствуют, нет Чавеса, Артура, Тюкавин частично в команде. Приходится без ряда игроков основы придумывать какие-то варианты. Настоящее "Динамо" мы увидим только весной, при условии, что все будут здоровы", - цитирует Черданцева "Матч ТВ".
Летом текущего года руководство московского "Динамо" объявило о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера, специалист продолжает занимать аналогичную должность в национальной команде России.
После 9 сыгранных туров бело-голубые занимают 9 место в турнирной таблице российского чемпионата с 12 набранными очками в своем активе. Сегодня, 26 сентября, команда Валерия Карпина сыграет на выезде с самарскими "Крыльями Советов" в матче 10 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по столичному времени.
Фото: ФК "Динамо"