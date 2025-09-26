Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
2 - 3 2 3
ДинамоЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
0 - 0 0 0
ЭспаньолЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Бавария
4 - 0 4 0
ВердерЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Страсбург
1 - 2 1 2
МарсельЗавершен

Булыкин: игра "Динамо" далека от идеала

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о победе "Динамо" над "Крыльями Советов" в 10 туре РПЛ (3:2).
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Тяжелый получился матч для бело-голубых, несмотря на завоеванные три очка. Прошедшая встреча показала, что даже при счете 3:0 нельзя расслабляться, иначе можно упустить победу. Но думаю, что болельщики "Динамо" довольны и будут меньше критиковать Карпина после победы над "Крыльями". При этом, игра еще далека от идеала", - цитирует Булыкина "РБ Спорт".

Сегодня, 26 сентября, московское "Динамо" одержало выездную победу над самарскими "Крыльями Советов" со счетом 3:2 в матче 10 тура чемпионата России. Забитыми мячами в составе бело-голубых отметились Даниил Фомин, Бителло и Иван Сергеев, в составе самарцев - Ильзат Ахметов и Томас Гальдамес.

После 10 сыгранных туров команда Валерия Карпина занимает 6 место в турнирной таблице РПЛ с 15 набранными очками в своем активе. В 11 туре чемпионата страны бело-голубые примут на своем поле столичный "Локомотив".

