"Тяжелый получился матч для бело-голубых, несмотря на завоеванные три очка. Прошедшая встреча показала, что даже при счете 3:0 нельзя расслабляться, иначе можно упустить победу. Но думаю, что болельщики "Динамо" довольны и будут меньше критиковать Карпина после победы над "Крыльями". При этом, игра еще далека от идеала", - цитирует Булыкина "РБ Спорт".
Сегодня, 26 сентября, московское "Динамо" одержало выездную победу над самарскими "Крыльями Советов" со счетом 3:2 в матче 10 тура чемпионата России. Забитыми мячами в составе бело-голубых отметились Даниил Фомин, Бителло и Иван Сергеев, в составе самарцев - Ильзат Ахметов и Томас Гальдамес.
После 10 сыгранных туров команда Валерия Карпина занимает 6 место в турнирной таблице РПЛ с 15 набранными очками в своем активе. В 11 туре чемпионата страны бело-голубые примут на своем поле столичный "Локомотив".
Булыкин: игра "Динамо" далека от идеала
Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о победе "Динамо" над "Крыльями Советов" в 10 туре РПЛ (3:2).
Фото: ФК "Крылья Советов"