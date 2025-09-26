"Ахмат" сейчас очень хорошо выглядит, очки набирают. Здесь может быть и ничья. Конечно, Черчесов всё знает, и в том числе как сдерживать Дзюбу. Он топ-тренер, поэтому я думаю, что он легко разберет "Акрон". Выполнит ли "Ахмат" его требования, это второй вопрос", - приводит слова Булыкина "Матч ТВ".
Завтра, 27 сентября, грозненский "Ахмат" примет на своем поле тольяттинский "Акрон" в матче 10 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.
После 9 сыгранных туров команда Станислава Черчесова занимает 8 место в турнирной таблице российского чемпионата с 12 набранными очками. Тольяттинцы располагаются на 14 строчке в таблице с 7 баллами в своем активе. На счету Артема Дзюбы в текущем сезоне 9 матчей в РПЛ, 4 забитых мяча и 2 голевые передачи.
"Черчесов знает, как сдерживать Дзюбу". Булыкин - о матче "Ахмат" - "Акрон"
Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем матче 10 тура РПЛ "Ахмат" - "Акрон".
Фото: ФК "Ахмат"