"Ему нужно набрать форму. Играть он умеет, это без сомнений. Он не звезда первого плана, но надёжный игрок. Он долго не играл, ему надо набрать форму, для "Рубина" это хорошее приобретение. Думаю, он и в сборную может вернуться", - цитирует Ловчева "Матч ТВ".
Далер Кузяев перешел в казанский "Рубин" на правах свободного агента и заключил однолетний контракт. На счету полузащитника 51 матч в составе национальной команды России и 3 забитых мяча. Интернет-портал Tranfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего футболиста в 3,5 миллиона евро.
После 9 сыгранных туров казанцы занимают 8 место в турнирной таблице чемпионата России с 15 набранными очками. В 10 туре РПЛ "Рубин" сыграет на выезде с московским "Локомотивом".
Ловчев - о переходе Кузяева в "Рубин": он и в сборную может вернуться
Бывший советский футболист Евгений Ловчев высказался о переходе Далера Кузяева в "Рубин".
Фото: ФК "Рубин"