Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ахмат
3 - 0 3 0
АкронЗавершен
Локомотив
0 - 0 0 0
Рубин2 тайм
Ростов
19:00
КраснодарНе начат
Зенит
19:30
ОренбургНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брентфорд
3 - 1 3 1
Манчестер ЮнайтедЗавершен
Кристал Пэлас
1 - 0 1 0
Ливерпуль1 тайм
Челси
1 - 0 1 0
Брайтон1 тайм
Манчестер Сити
1 - 1 1 1
Бернли1 тайм
Лидс
1 - 1 1 1
Борнмут1 тайм
Ноттингем Форест
19:30
СандерлендНе начат
Тоттенхэм
22:00
ВулверхэмптонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
1 - 1 1 1
ЛевантеЗавершен
Атлетико
1 - 2 1 2
Реал Мадрид1 тайм
Мальорка
19:30
АлавесНе начат
Вильярреал
22:00
АтлетикНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
1 - 1 1 1
Кремонезе2 тайм
Ювентус
19:00
АталантаНе начат
Кальяри
21:45
ИнтерНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
2 - 0 2 0
Аугсбург1 тайм
Майнц
0 - 2 0 2
Боруссия Д2 тайм
Вольфсбург
0 - 1 0 1
РБ Лейпциг2 тайм
Санкт-Паули
1 - 2 1 2
Байер2 тайм
Боруссия М
19:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лорьян
18:00
МонакоНе начат
Тулуза
20:00
НантНе начат
ПСЖ
22:05
ОсерНе начат

Ловчев - о переходе Кузяева в "Рубин": он и в сборную может вернуться

Бывший советский футболист Евгений Ловчев высказался о переходе Далера Кузяева в "Рубин".
Фото: ФК "Рубин"
"Ему нужно набрать форму. Играть он умеет, это без сомнений. Он не звезда первого плана, но надёжный игрок. Он долго не играл, ему надо набрать форму, для "Рубина" это хорошее приобретение. Думаю, он и в сборную может вернуться", - цитирует Ловчева "Матч ТВ".

Далер Кузяев перешел в казанский "Рубин" на правах свободного агента и заключил однолетний контракт. На счету полузащитника 51 матч в составе национальной команды России и 3 забитых мяча. Интернет-портал Tranfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего футболиста в 3,5 миллиона евро.

После 9 сыгранных туров казанцы занимают 8 место в турнирной таблице чемпионата России с 15 набранными очками. В 10 туре РПЛ "Рубин" сыграет на выезде с московским "Локомотивом".

